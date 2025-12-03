JP Morgan advirtió que el Gobierno debe priorizar la compra de reservas y espera la vuelta a los mercados para 2026

JP Morgan consideró que comenzar un sendero de compra de reservas internacionales debería ser una “prioridad” del Gobierno de Javier Milei si quiere evitar tensiones en el dólar en los dos años que le quedan de mandato y aprovechar el respaldo financiero de Estados Unidos. El banco también espera que el país recupere en 2026 el acceso al mercado internacional de deuda para refinanciar los pagos a bonistas privados en moneda extranjera.

“La lección para 2026 es clara: reforzar las reservas debe ser una prioridad, fortaleciendo las defensas del país antes de las cruciales elecciones generales de 2027”, señaló la entidad.

Las definiciones surgen de un informe sobre las perspectivas de la región que el gigante de Wall Street compartió con sus clientes y cuyas advertencias coinciden con diagnósticos de otras instituciones que ponen el foco en la debilidad del esquema de reservas. Según el análisis, la baja posición del Banco Central deja a la economía expuesta ante cualquier episodio de volatilidad interna o externa.

Luis Caputo anticipó que pronto dará a conocer cuál será la estrategia para comprar reservas (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images) Tomas Cuesta - Getty Images South America

De todos modos, JP Morgan también destacó el bajo traspaso a los precios que tuvo el incremento en el precio del dólar observado en la previa de las elecciones y el apoyo que mantiene Milei, confirmado con la victoria de La Libertad Avanza en las urnas.

“Quienes defienden la banda cambiaria señalan con acierto su papel en la atenuación del traspaso de la depreciación de la moneda a los precios al consumidor. Si este resultado es atribuible a la propia banda, a la estricta postura monetaria del Gobierno o a los fundamentos fiscales subyacentes, sigue siendo tema de debate. No obstante, el hecho es indiscutible: el precio del dólar subió un 21% en tres meses, pero la inflación mensual apenas se movió . El proceso de estabilización enfrentó una prueba formidable y salió indemne. La desinflación, al parecer, persistirá”, señaló el informe.

En el frente externo, JP Morgan espera que el Tesoro implemente operaciones de gestión de pasivos para aliviar los pagos de deuda de cara a 2027, “recuperando así el acceso al mercado en 2026”.

El análisis también subrayó que el proceso de acumulación de divisas dependerá de la capacidad del país para colocar nueva deuda, algo que el banco considera más probable para la segunda mitad del año próximo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló este miércoles que mantiene conversaciones con bancos internacionales por un crédito de entre US$6000 y US$7000 millones, en la previa del pago a bonistas privados que enfrentará la Argentina en enero. Aclaró, sin embargo, que la cifra no está definida y sugirió que una baja del riesgo país en las próximas semanas podría abrir la posibilidad de refinanciar los vencimientos directamente en el mercado de bonos.

Caputo señaló que el resultado positivo que obtuvo el Gobierno en las elecciones legislativas descomprimió fuertemente el “riesgo kuka” y mejoró las condiciones financieras, lo que animó al equipo económico a considerar una salida que no dependa del aporte norteamericano. Agregó que buscaba asegurar que el pago de US$4200 millones en enero no afectara el nivel de reservas y que confiaba en que el riesgo país seguiría bajando a partir de factores como la recuperación de la actividad o la aprobación de leyes clave en un Congreso más favorable.

El ministro anticipó que el Gobierno comunicará en breve cómo será el programa de acumulación de reservas para el año próximo y “la operación financiera que estamos cerrando con los bancos”, además de los proyectos de reforma que la administración planea impulsar.

Sobre el final del documento, JP Morgan analizó las posibles ventajas de avanzar hacia un marco cambiario más flexible. “Construir un consenso político más amplio, desmantelar los controles de capital persistentes y avanzar con mayor decisión hacia un régimen de flotación libre permitiría al país aprovechar al máximo el respaldo y el apoyo político de Estados Unidos, atraer inversión directa y reconstruir las reservas. Estas medidas fortalecerían las reservas financieras del país de cara al ciclo electoral de 2027”, indicó el documento. Para la entidad, una evolución del marco cambiario ofrecería más ventajas que riesgos, especialmente si se considera la necesidad de aumentar reservas hacia 2027.