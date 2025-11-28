Mercados en vilo: la ola de riesgos que amenaza a la economía mundial

LONDRES.– Los rebotes de los mercados bursátiles en las últimas semanas son sólo un indicador de la profunda incertidumbre y los mayores riesgos que recorren la economía y el sistema financiero mundial.

No se trata simplemente de que los cientos de miles de millones de dólares que invierten en inteligencia artificial puedan resultar una burbuja. O de que el uso de criptomonedas en la banca tradicional se esté extendiendo incluso cuando su valor se ha desplomado tras alcanzar máximos históricos. O de las quiebras multimillonarias relacionadas con la avalancha de préstamos de la banca en la sombra (y también de la banca tradicional).

También se trata de los enormes niveles de deuda que Estados Unidos y otros gobiernos han acumulado. La errática política del presidente Donald Trump zigzaguea. Y de la posibilidad de que la piedra angular de la agenda económica de la administración —los aranceles— sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Es todo, en todas partes, todo a la vez.

Expertos alertan que la mezcla de IA, crédito privado y desregulación financiera puede generar un cóctel inestable Seth Wenig - AP

“Me ha sorprendido mucho que los indicadores de volatilidad del mercado hayan sido tan bajos hasta hace poco”, declaró Kenneth Rogoff, profesor de economía de la Universidad de Harvard. Las valoraciones del mercado no reflejan con precisión los riesgos, añadió.

El repunte del mercado bursátil —el S&P 500 sigue subiendo alrededor de un 14 % este año a pesar de las recientes fluctuaciones— podría presagiar ganancias económicas generalizadas. Pero Rogoff no cree que sea así.

“Gran parte de los altos precios de las acciones no reflejan un alto crecimiento futuro”, afirmó. Más bien, son una señal de que se espera que la IA impulse la productividad y reduzca el empleo. “Todas las empresas creen que van a recortar muchos puestos de trabajo, y por eso las ganancias serán altas”, añadió.

Y aunque la construcción de centros de datos para potenciar la inteligencia artificial está impulsando el crecimiento económico ahora, estos centros, una vez construidos, emplean personal mínimo.

La incertidumbre generada por la especulación del mercado sobre la IA es, en gran medida, inevitable. ¿Cómo evalúa el impacto y el valor económico de una invención que podría cambiar la vida?

Prácticas arriesgadas y especulación

En otro siglo, los ferrocarriles transformaron la economía y sentaron las bases para un crecimiento espectacular. Pero en el camino hubo muchas bajas. Los fans de Downton Abbey recordarán que Lord Grantham perdió la fortuna familiar invirtiendo en un fallido proyecto ferroviario canadiense.

“Todos los pronósticos eran acertados”, protesta el padre de familia de Downton tras enterarse de que está en la ruina. “Las acciones ferroviarias estaban destinadas a generar una fortuna”. Y muchas lo hicieron, pero no la suya.

Las desorbitadas valoraciones bursátiles de empresas como Nvidia, de 5 billones de dólares, parecen basarse en la suposición de que el rápido crecimiento continuará. Algunas de las empresas que han invertido miles de millones de dólares aún no han obtenido beneficios.

Los críticos advierten que un pequeño grupo de empresas tecnológicas, incluida Nvidia, están esencialmente comprándose y vendiéndose entre sí en acuerdos circulares que inflan su valor real.

Las valoraciones récord de Nvidia —ya en torno a los 5 billones de dólares— alimentan temores de una burbuja tecnológica impulsada por la IA I-HWA CHENG� - AFP�

En el mundo empresarial, los altos precios de las acciones también se sustentan en préstamos de entidades financieras conocidas como bancos paralelos, que no están sujetas a las restricciones que limitan los préstamos de riesgo. Y dado que las operaciones de estas entidades de crédito privadas son secretas, es difícil evaluar el grado de riesgo del sistema.

En muchos casos, la administración Trump está eliminando las restricciones establecidas, como las inversiones en los planes de jubilación 401. Como resultado, las cuentas de ahorro a largo plazo de muchos estadounidenses ahora pueden incluir inversiones en bienes raíces, criptomonedas y fondos de capital privado.

Esta mezcla de activos debilita los cortafuegos diseñados para evitar que las apuestas financieras arriesgadas infectaran el sistema financiero en general. Algunos expertos observan una peligrosa acumulación de factores que recuerda a las prácticas arriesgadas que condujeron a la crisis financiera de 2008.

“Esto es bastante preocupante”, dijo Natasha Sarin, profesora de derecho y finanzas en la Universidad de Yale. “Incluso los actores financieros más sofisticados no comprenden realmente los riesgos”.

El fantasma del colapso de 2008

En Gran Bretaña, Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, advirtió el mes pasado sobre los préstamos arriesgados de las entidades de crédito privadas. Comparó la actual reestructuración de los productos financieros con lo ocurrido antes del colapso de 2008.

“Sin duda estamos empezando a ver, por ejemplo, lo que solía llamarse división y segmentación de las estructuras de préstamos”, dijo en su testimonio ante el Parlamento, “y si usted estuvo involucrado antes de la crisis financiera, entonces las alarmas empiezan a sonar en ese momento”.

El Fondo Monetario Internacional advirtió de manera similar en octubre sobre “los nuevos desafíos a la estabilidad”.

El FMI advirtió que la combinación de crédito privado, deuda récord y desregulación plantea “nuevos desafíos a la estabilidad financiera global” Jose Luis Magana - FR159526 AP

A lo largo del camino, los banqueros tradicionales que habían advertido sobre los peligros de las criptomonedas y los préstamos privados dieron un giro de 180 grados y los aceptaron.

Hace dos años, Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, pidió la prohibición de las criptomonedas. Este mes, el banco emitió su propio token digital.

En octubre, Dimon advirtió sobre los riesgos relacionados con el crédito privado después de una serie de quiebras, diciendo: “Cuando ves una cucaracha, probablemente haya más”.

Sin embargo, la semana pasada, la división de gestión de activos del banco dijo a los inversores que las empresas de crédito privadas eran un elemento esencial en las carteras.

Incluso aquellos que están seguros de que en algún momento en el futuro puede producirse una crisis no quieren perderse el auge que precede a la caída.

Jamie Dimon, que advertía sobre los riesgos del crédito privado, ahora lo presenta como un componente clave de las carteras de inversión del banco (Foto: Redes Sociales)

“Creo que muchos de los grandes bancos de inversión están intentando mantener una posición ventajosa”, afirmó Eswar S. Prasad, autor de “El futuro del dinero: cómo la revolución digital está transformando las divisas y las finanzas”. “En un entorno competitivo, es muy difícil retirarse de ciertas clases de activos”, añadió.

Desconfianza en la solvencia crediticia de EE.UU.

La deuda pública en Estados Unidos y otras grandes economías es otra fuente de preocupación. Las vulnerabilidades del sistema financiero son preocupantes, afirmó Prasad, profesor de economía de la Universidad de Cornell. Sin embargo, añadió: “Creo que la mayor preocupación, que se está lamentando en segundo plano, es en realidad la situación de la deuda pública, especialmente en las economías avanzadas”.

La deuda del gobierno de Estados Unidos ha alcanzado los 38 billones de dólares, o aproximadamente el 125 por ciento del tamaño de la economía estadounidense.

La tradicional confianza en la solvencia crediticia de Estados Unidos ya se vio sacudida en abril después de que Trump diseñara una serie de guerras comerciales.

Un nuevo documento de trabajo de dos economistas destacados, Alan J. Auerbach y William Gale, señaló que existe un consenso generalizado de que la carga de la deuda y el gasto de Estados Unidos son “insostenibles”.

El endeudamiento récord de EE.UU., que ya asciende a 38 billones de dólares, pone en duda su histórica fortaleza crediticia. SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La perspectiva, combinada con los frecuentes e impredecibles cambios en la política económica, podría amenazar el liderazgo económico global del país, la condición del dólar como moneda de reserva y la condición de refugio seguro de la deuda del Tesoro, escribieron los dos economistas. La situación actual de la deuda es diferente a cualquier otro episodio que el país haya enfrentado en el pasado.

Por supuesto, predecir el futuro es una tontería. Como bromeó una vez el economista Paul Samuelson: “El mercado bursátil predijo nueve de las últimas cinco recesiones”.

Aun así, la acumulación de riesgos es inquietante. “Es muy difícil saber dónde acabará todo esto”, declaró Rogoff de Harvard. “No tengo una buena premonición sobre el rumbo general de la situación”, agregó.