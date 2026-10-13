Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 13 de octubre, minuto a minuto
Por el feriado del lunes no hubo actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1484,00Venta$1548,00
Dólar blue
Compra$1493,80Venta$1540,00
Dólar tarjeta
Venta$2012,40
Dólar CCL
Venta$1598,28
Dólar MEP
Venta$1539,28
Dólar mayorista
Venta$1517,00
Euro
Compra$1690,00Venta$1770,00
Por el feriado de este lunes 12 de octubre, correspondiente a la conmemoración del Día de la Raza, no hubo actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana, siendo esa fecha el viernes 9 de octubre.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este martes 13 de octubre a los 575 puntos.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado
El viernes pasado, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1484 para la compra y $1548 para la venta.
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