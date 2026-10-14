Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 14 de octubre, minuto a minuto
La divisa oficial operó a $1549 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1540 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1482,00Venta$1546,00
Dólar blue
Compra$1503,50Venta$1550,00
Dólar tarjeta
Venta$2009,80
Dólar CCL
Venta$1608,92
Dólar MEP
Venta$1537,13
Dólar mayorista
Venta$1512,50
Euro
Compra$1690,00Venta$1770,00
El dólar minorista se comercializó a $1549 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1540 para la misma operación. A cuánto llegó el riesgo país.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
La inflación del mes de septiembre
La inflación de septiembre fue del 1,9% por el impulso de las tarifas y algunos alimentos, mientras que acumuló 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual implicó una aceleración frente al 1,7% de agosto
La composición del índice dejó una señal más favorable que el dato general: la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los estacionales y permite seguir la tendencia de fondo, bajó del 1,8% de agosto al 1,7%. Según el Indec, las subas de esa categoría estuvieron vinculadas con las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.
A cuánto cerró el dólar oficial el martes 13 de octubre
El viernes pasado, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1484 para la compra y $1548 para la venta.
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