Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 14 de octubre, minuto a minuto

La inflación de septiembre fue del 1,9% por el impulso de las tarifas y algunos alimentos, mientras que acumuló 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual implicó una aceleración frente al 1,7% de agosto

La composición del índice dejó una señal más favorable que el dato general: la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los estacionales y permite seguir la tendencia de fondo, bajó del 1,8% de agosto al 1,7%. Según el Indec, las subas de esa categoría estuvieron vinculadas con las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.