El riesgo país rebota y roza los 430 puntos, mientras las acciones argentinas caen hasta 6% en Wall Street

Este jueves el riesgo país rebota y se ubica a un paso de los 430 puntos básicos. Las acciones argentinas retroceden hasta 6% en Wall Street. Hoy los activos locales se ven afectados por el contexto global marcado por mayor tensión en el conflicto en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo.

El indicador elaborado por JP Morgan ascendió 19 unidades hasta los 429 puntos (+4,6%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se aleja de su valor más bajo en la gestión de Javier Milei, cuando tocó los 402 el pasado viernes 10 de julio.

El contexto internacional presiona al riesgo país al alza (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Este movimiento ocurre a partir del rendimiento de los bonos soberanos. Tanto los títulos bajo ley local como los Globales caen hasta 1,1% (AL35D y GD46D).

Fernando Marull, socio de FMyA, evaluó que el contexto internacional “golpeó a los bonos argentinos”. A partir del reinicio de la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo sube hasta los US$100 por barril, lo que trae mayor expectativa de inflación a futuro. En ese sentido, las tasas de rendimiento de los bonos a diez años del Tesoro de Estados Unidos ascienden al 4,6% e impactan negativamente en los títulos de deuda de los países emergentes, como es el caso de la Argentina.

Cabe recordar que ayer presentó una baja hasta los 410 tras la noticia sobre la mejora de calificación de deuda argentina por parte de Moody’s. Si bien el viceministro de Economía, José Luis Daza, ayer celebró la decisión y consideró que podría ayudar al riesgo país a perforar los 400 puntos, la respuesta del mercado fue positiva, pero moderada. Los analistas evaluaron que el mercado la venía anticipando y en buena parte ya estaba descontada a partir de las mejoras de calificación de las calificadoras Fitch Ratings y S&P Global.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) abandonan la tendencia alcista de las últimas ruedas y operaron en territorio negativo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Retroceden mayormente BBVA (-6,5%), Banco Supervielle (-4,7%) y Telecom (-4,4%).

La Bolsa porteña también tiende a la baja: el Merval cede 1,2% y cotiza a 3.340.165,74 unidades, equivalente a US$2109,21 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,3%). Las mayores bajas son de BBVA (-4,7%), Telecom (-3,7%) y Banco Supervielle (-3,5%). En tanto, Transportadora Gas del Sur aumenta 1,7%.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que Wall Street vuelve a inclinarse hacia una “postura más cautelosa” a raíz del clima de incertidumbre geopolítica y en medio de una temporada de balances, con el foco puesto en las gigantes tecnológicas. En ese sentido, señaló que la nueva calificación de Moody’s actuó como un “escudo” frente a este clima. Hoy los activos domésticos se contagian del contexto internacional porque el dato del EMAE de ayer “no despertó entusiasmo”.

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar minorista oficial mantiene la tendencia alcista por segunda rueda consecutiva. Aparece a $1510 para la venta en el Banco Nación, $5 más que su valor de apertura (+0,3%). El precio promedio del mercado es de $1502,35, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA). De esa forma, queda a solo $5 de los $1515, el precio más alto del año que tocó el pasado 7 de julio.

La cotización del dólar este jueves 23 de julio (imagen ilustrativa generada con IA)

El tipo de cambio mayorista también tiende al alza y se acerca a su máximo del año, que fue $1592 a principios de año: suma $6,17 (+0,4%) hasta los $1488,48. En ese sentido, se ubica a 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1835.

En la City porteña se puede encontrar el dólar blue a $1560 para la venta, $5 más con respecto al cierre anterior (+0,3%). Se trata de su valor más alto en el año. La última vez que presentó estos niveles fue en octubre del año pasado, cuando tocó un pico de $1550. En lo que va de julio, el paralelo acumula una suba de $40.

Entre los dólares financieros, el MEP sube $4,26 (+0,3%) y aparece en las pantallas a $1517,87; mientras el contado con liquidación (CCL) opera a $1576,17, $11,33 más que su cierre de ayer (+0,7%).

Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), las subas del tipo de cambio oficial se produjeron a la par que “las señales de oferta oficial de cobertura cambiaria continúan siendo muy acotadas” al haber una moderación en el mercado de futuros y en el de instrumentos dollar-linked. Además, el Banco Central (BCRA) viene comprando menos dólares: ayer la autoridad monetaria adquirió US$25 millones, el menor monto desde fines de junio.