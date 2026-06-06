Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 6 de junio

Este sábado 6 de junio no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1410 para la compra y $1460 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1410 para la compra y $1435 para la venta.

La cotización del dólar oficial y el blue Shutterstock

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1456,76

Dólar CCL: $1471,45

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la . Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día .

en pesos. Allí se detallará . Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

Cómo comprar dólares por home banking Shutterstock

Cuándo se conocerá el dato de la inflación de mayo

La inflación de mayo recién se conocerá el 11 de junio, pero consultoras privadas aseguran que, al igual que abril, volvió a desacelerarse, y estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) del quinto mes del año se ubique entre 2,1% y 2,5%.

Esta nueva desaceleración estaría explicada, principalmente, por una menor presión del rubro alimentos y bebidas, que, si bien mantuvo aumentos, no registró fuertes saltos durante el mes. También incidieron un menor impacto de los precios regulados –sobre todo por la estabilidad de los combustibles tras la decisión de la petrolera YPF de mantener los valores sin cambios durante 45 días– y una estacionalidad más favorable.

En este contexto, aunque existe consenso entre los economistas consultados respecto de la desaceleración de mayo, todavía persisten diferencias sobre la posibilidad de que la inflación logre perforar el piso del 2% en los próximos meses.