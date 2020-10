Venta de dólares: la norma del BCRA que está "enloqueciendo" a los bancos

Las entidades financieras no saben qué piso o parámetro tomar para considerar si su cliente tiene o no "ingresos consistentes con el ahorro en moneda extranjera"; los números van desde los $20.000 hasta los $42.000 Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Sofía Terrile Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 09:20

Estar excluido del mercado oficial de cambios es casi la "nueva normalidad" desde mediados de este mes. Las comunicaciones del Banco Central fueron delineando un grupo de 10 condiciones que prohíben la compra de divisas en entidades financieras y cambiarias, entre ellos, para los beneficiarios de planes sociales y los empleados de empresas que solicitaron ayuda estatal para pagar salarios. Pero existe un grupo que quedó en una zona gris: quienes "no tienen ingresos consistentes con el ahorro en moneda extranjera".

Fue un cambio total de reglas de juego, se quejaba un referente del sector financiero. "Dejaron librado a la subjetividad de cada banco algo tan importante para los argentinos como la compra de dólares", decía. A través de la comunicación "A" 7105, el Central solicita a las entidades que obtengan evidencia de la que surja que "el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera".

A esos fines, solicita que los bancos pidan documentación respaldatoria de los ingresos, de los activos del cliente y de "toda otra documentación que les permita evaluar la razonabilidad de que el cliente efectúe ahorros en moneda extranjera". Pero en ningún momento establece un piso, o al menos un rango, que considere como "ingresos consistentes".

Según pudo saber LA NACION, la autoridad monetaria recibió una nota por parte de algunos bancos en la que le pidieron formalmente que defina los parámetros a utilizar. Por el momento, voceros del Central confirmaron que este punto quedará "a criterio del banco".

Sucede que cualquier persona que al día de hoy tenga más de $27.300 en su cuenta podría hacer uso de su cupo de US$200, pero la norma no habla de ingresos consistentes con la "compra" o el "acceso" sino con el "ahorro" Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Sucede que cualquier persona que al día de hoy tenga más de $27.300 en su cuenta podría hacer uso de su cupo de US$200, pero la norma no habla de ingresos consistentes con la "compra" o el "acceso" sino con el "ahorro". Y ese es el punto que quedó a libre interpretación de los bancos y que complicó todo.

LA NACION consultó a una decena de entidades financieras para preguntarles cómo están aplicando este punto de la comunicación "A" 7105. Las respuestas fueron de lo más diversas: hay bancos que aún no la están aplicando en absoluto hasta que no haya mayores definiciones del Central (es decir, cualquiera que no esté excluido por alguno de los demás motivos podría comprar divisas hoy) y hay otros que hacen "cortes" de ingresos según sus propias normas.

LA NACION consultó al menos a 10 entidades financieras para consultarles cómo están aplicando este punto de la comunicación "A" 7105 Fuente: Archivo

Hay bancos que simplemente establecieron un piso, de $20.000 o $40.000, por ejemplo. Otros tomaron como parámetro el Salario Mínimo, Vital y Móvil y pueden acceder a divisas quienes cobren al menos dos de estos. Otros utilizan la pirámide de nivel socioeconómico y hacen el corte a partir del nivel C2, con un piso de $42.000.

Cabe aclarar que, según el caso, hay bancos que no están aplicando estos límites a los clientes que cobran sus sueldos o jubilaciones allí. En caso de que las entidades financieras no tengan esta información (porque los clientes no perciben haberes en esas cuentas), entonces se suma todo otro sistema complejo de comprobación de información que involucra la presentación de recibos de sueldo y documentos que acrediten el origen de los fondos y el patrimonio, por ejemplo. Para esto, las entidades tuvieron que movilizar recursos para armar sistemas semiautomatizados para hacer el filtro.

Cabe aclarar que, según el caso, hay bancos que no están aplicando estos límites a los clientes que cobran sus sueldos o jubilaciones allí Fuente: Archivo

Es un procedimiento engorroso también para el cliente, que debe cargar documentación manualmente. De todos modos, la respuesta habitual de los bancos consultados por LA NACION es que la autorización generalmente se libera en el mismo día.

Desde ya que la personas que pueden cargar esta documentación ya pasaron por todos los demás filtros que los excluirían del mercado único y libre de cambios. Es decir, no son beneficiarias de planes sociales ni empleadas de empresas que solicitaron ayuda estatal para pagar salarios, no gastaron todo su cupo con tarjeta de crédito o débito, no son cotitulares de una cuenta bancaria en la que ya otra persona hizo uso de los US$200 mensuales, no refinanciaron el saldo de su plástico y no congelaron las cuotas de sus créditos UVA, entre otras condiciones.

Conforme a los criterios de Más información