Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 15 de febrero

Este domingo 15 de febrero no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

La cotización del dólar oficial FreePik

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1370 para la compra y $1420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil cotizó a $1420 para la compra y $1440 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1425,10.

Dólar CCL: $1485,34.

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la . Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día .

en pesos. Allí se detallará . Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

Los pasos para adquirir dólares Shutterstock

Quiénes no pueden operar con dólares financieros

El Banco Central dispuso que aquellas personas que compren el dólar oficial no podrán operar dólares financieros (dólar MEP y CCL) por 90 días. “No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso (rige desde hoy) y por los 90 días corridos subsiguientes”, señala el comunicado del BCRA.

Cómo es el programa monetario del BCRA para 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario, enfocado en dos ítems:

Régimen de flotación entre bandas: desde el 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionan cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos).

desde el 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionan cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos). Programa de compra de reservas preanunciada: a partir del 1 de enero de 2026, el BCRA inicia un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con dos consideraciones: la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

De cuánto fue la inflación de enero

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de enero 2026 fue del 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De cuánto fue la inflación de enero 2026