El Banco Central anunció que quienes compren dólares oficiales no podrán operar con los financieros por 90 días

El Banco Central (BCRA) anunció este viernes al mediodía que quienes compren dólares oficiales no podrán comprar dólares financieros (contado con liquidación y MEP) durante los siguientes 90 días, según un comunicado del organismo.

Fuentes oficiales aclararon que la medida no limita la cantidad de dólares oficiales que pueden adquirirse, sino que busca impedir maniobras de arbitraje entre ese mercado y las cotizaciones financieras.

“Esto va en línea con la acumulación de reservas: el Tesoro estuvo comprando y se puede ahorrar tanto en dólares como en títulos, pero no se puede comprar al oficial para vender luego en el financiero”, explicaron a LA NACION.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central OLIVER CONTRERAS - AFP

Las fuentes oficiales aclararon que esta medida no tiene que ver con un pedido del gobierno de EE.UU. tras les negociaciones por los US$20.000 millones del swap. “Esto es para poder comprar reservas que se iban al CCL”, agregaron.

La restricción, que antes alcanzaba de manera directa a los directivos de los bancos, se extiende ahora al resto de las personas y apunta a desactivar operaciones concentradas en pocos actores que aprovechaban la diferencia de cotización.

Así lo refleja la comunicación “A” 8336: “En todos los casos, la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 (noventa) días corridos subsiguientes”.

“El BCRA no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar en el MLC (moneda local convertible). Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita. Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros. La decisión busca evitar distorsiones en el mercado de cambios”, declaró Federico Furiase, director del BCRA.

A mediados de septiembre, el BCRA había impuesto restricciones principalmente contra accionistas que poseen más del 5% de participación, directores, gerentes y síndicos de bancos y entidades financieras, así como sus familiares cercanos. Estas personas debían firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar en los dólares financieros (contado con liquidación y MEP) durante los 90 días siguientes a la compra de dólares oficiales. Esta medida buscó frenar un arbitraje que multiplicaba la demanda de divisas y generaba presión sobre las reservas, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y ventas masivas de dólares por parte del Banco Central para contener la escalada del tipo de cambio. Ahora se generalizó esta medida.

La diferencia central entre el dólar oficial y el MEP radica en su forma de acceso y cotización. El MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se obtiene legalmente a través de la compra y venta de bonos en la Bolsa. El CCL opera de manera similar y sirve para enviar dinero al exterior. La brecha fomenta el arbitraje entre ambos mercados, lo que el BCRA busca desalentar con esta nueva regulación.