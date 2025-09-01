LA NACION

Dólar tarjeta hoy: a cuánto cotiza el dólar turista el 1 de septiembre

La cotización del dólar tarjeta presenta lunes un precio de $1769,85; se trata del valor que se utiliza para las compras con tarjetas en el exterior o el pago de servicios

El dólar tarjeta cotiza a $1769,85 este lunes 1 de septiembre. Este precio surge de computarle un adelanto de percepciones impositivas al dólar oficial, que hoy cotiza a $1319,02 para la compra (y $1361,42 para la venta).

El dólar turista, como también se lo conoce, le agrega a la cotización de la moneda estadounidense un 30 por ciento a cuenta del pago del impuesto a las Ganancias.

Así, la operación por cada divisa estadounidense este 1 de septiembre tiene un precio de $1769,85. En relación la última cotización, el dólar tarjeta muestra una suba del 0,88%, ya que la moneda se negoció a $1754,27.

Qué es el dólar turista o tarjeta

El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se emplea para el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior así como para la compra, también en dólares, de pasajes y paquetes turísticos hacia destinos fuera de la Argentina, salvo que el comprador salde la compra con dólares atesorados con anterioridad.

Cotización del dólar para ahorro

Tras el levantamiento del cepo cambiario, las personas físicas que deseen adquirir dólares pueden hacerlo sin la limitación de US$200, que regía anteriormente. Esta operación de adquisición de divisa extranjera para atesoramiento se puede realizar a través de home banking a partir de este 1 de septiembre.

De todos modos, se mantiene una restricción para la compra de dólar billete. En el caso de que la persona quiera adquirir dólar físico en ventanilla, existe un tope de US$100 por mes. Esta medida tiene el objetivo de preservar la economía formal.

Cotización del dólar Blue

La moneda estadounidense cotiza este 1 de septiembre a $1330,00 para la compra y $1350,00 para la venta. Un -0,84 por ciento abajo del dólar oficial.

