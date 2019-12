El Gobierno impondrá un recargo del 30% sobre los consumos en el exterior; qué rubros estarán afectados; en 2019, el déficit por esta vía alcanzó los US$4356 millones Crédito: Getty Images

La idea cobró fuerza días atrás y se confirmó el fin de semana. Alberto Fernández y su equipo económico revivirán el 'dólar turista' mediante un recargo a los consumos realizados en el exterior o desde el país a prestadores de servicios extranjeros. A continuación, las claves para entender el alcance y la entrada en vigencia del nuevo esquema.

De cuánto será el recargo

La iniciativa del Gobierno propone un impuesto del 30% sobre el valor del dólar oficial. Si se considera la cotización de $63 que hoy ofrece el Banco Nación, el valor resultante es de $81,90.

De esta forma, un consumo de US$100 en el exterior implicará un pago de $6300 junto a $1890 en concepto de impuestos.

Qué operaciones quedan comprendidas

Según confirmó ayer el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el nuevo impuesto alcanzará a todos los consumos con tarjeta de crédito o débito realizados en el exterior o nominados en moneda extranjera. Incluye pasajes, hospedajes y gastos en otros países, además de compras realizadas en sitios del exterior. Según precisó Cafiero, también pagarían el 30% los pagos de servicios digitales o aplicaciones que se pagan en dólares, como Spotify, Netflix o Amazon Prime.

Además, el recargo alcanzaría a otros rubros que exceden el segmento turismo o esparcimiento. Entre otros, el recargo se impondría sobre el pago de cursos online dictados en el exterior, las licencias de uso de software o servidores, suscripciones a revistas y contenidos académicos o medicamentos, entre otros.

¿Se reintegra?

Si bien aún no hay definiciones concretas, el nuevo impuesto no sería reintegrable. Eso es una diferencia con respecto al dólar turista de la gestión de Cristina Kirchner. En aquella oportunidad, el recargo era tomado a cuenta del Impuesto a las Ganancias, y quienes estaban alcanzados por este impuesto recibían el reintegro por sus compras en dólares. Quienes no pagaban Ganancias recibieron el reintegro por parte de la AFIP recién en 2016.

Cómo impacta a quienes viven en el exterior

El alcance del impuesto para los argentinos que residen en el exterior dependerá del lugar donde tienen radicadas sus tarjetas. Si los pagos se realizan con un plástico vinculado a un banco en la Argentina, entonces sí pagarán el recargo del 30% a sus consumos. En cambio, si su tarjeta tiene sede en otro país, no estarán alcanzados por el impuesto.

Cuándo entra en vigencia

El recargo sobre el dólar turista estará incluido por el Gobierno en su proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Como se trata de la creación de un nuevo impuesto, debe ser aprobado por el Congreso y luego reglamentado por el Poder Ejecutivo. De manera que su puesta en marcha efectiva dependerá de los tiempos legislativos.

Por qué se aplica esta medida

Según Cafiero, la medida busca desalentar la salida de divisas del país. "Los argentinos y argentinas que tengan la posibilidad de viajar al extranjero y hagan compras, esas compras se pagan con dólares del Banco Central y los tenemos que cuidar mucho", afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Diez.

En ese contexto, el jefe de Gabinete dijo que el impuesto busca beneficiar al turismo local. "Es algo que queríamos hacer porque es una actividad muy dinámica que en este momento genera empleo estacional, pero es empleo al fin y es importante", agregó.

La vigencia del cepo

El recargo al 'dólar turista' funcionará en forma paralela a las restricciones a la compra de divisas impuestas durante la gestión de Mauricio Macri. En ese esquema, los individuos pueden comprar mensualmente hasta US$200, libre de cargos e impuestos.

Cuánto dinero se va en este rubro

En octubre, el segmento de 'Viajes y otros pagos con tarjetas' en el exterior arrojó un déficit de US$400 millones, según la información oficial del Banco Central. Este monto incluye los pagos en pasajes, viajes y otros servicios. En los primeros 10 meses del año, el monto acumulado es de US$4356 millones.