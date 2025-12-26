Diputados: LLA disputa la presidencia de Agricultura para empujar la agenda del Gobierno

Con el recambio parlamentario y la reconfiguración de las fuerzas legislativas para 2026, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados se convertirá en uno de los botines más codiciados en el Congreso. Tras casi dos años bajo la conducción del entrerriano Atilio Benedetti (UCR), La Libertad Avanza (LLA) buscará disputar la presidencia del espacio, considerada una herramienta clave para la “usina legislativa” que el Gobierno necesita el próximo año. Semanas atrás habían circulado dos nombres para ocupar el cargo, pero todavía no hubo definiciones.

El principal candidato del oficialismo es Beltrán Benedit. El diputado entrerriano fue, hasta principios de este mes, el vicepresidente de la Comisión, y confirmó a su bloque su intención de liderar el espacio, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la estrategia que defina el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

“Solo manifesté mi disposición a presidirla si consideraban que les podría ser útil desde ese lugar. No son tantos los agrodiputados”, señaló Benedit, quien remarcó que, a su juicio, esta Comisión debe ser conducida por un diputado del bloque de LLA. “El 26 será un año de gran protagonismo y despegue del sector. Nuestro gobierno tiene clara la importancia de la producción agropecuaria, el abnegado apoyo que tuvo desde el primer día de los productores y la importancia de un potencial aún no expresado. Todo esto hace que las políticas de Estado propias de esta actividad no tarden en llegar”, resaltó.

El interés del Gobierno por controlar esta comisión no es casual. De acuerdo con distintas fuentes, tanto del Ejecutivo y Legislativo, la hoja de ruta del temario legislativo para el sector tiene marcado en rojo el tratamiento de la adhesión al UPOV-91, el convenio internacional de semillas para uso comercial. Este punto forma parte del paquete de acuerdos estratégicos con Estados Unidos que la Casa Rosada busca agilizar sin demoras ni trabas opositoras, junto con la ley de propiedad intelectual.

Para Benedit, es clave la premisa de que “para que al campo le vaya bien primero le tiene que ir bien a la Argentina”. El legislador libertario sostiene que la Comisión debe ser el motor de las leyes que garanticen no solo crecimiento productivo, sino “el ejercicio pleno de la soberanía territorial” mediante la permanencia de los productores en el campo.

Sin embargo, el camino hacia la presidencia no está del todo despejado. En los pasillos del Congreso, fuentes parlamentarias recuerdan la existencia de un “acuerdo tácito”: una norma no escrita que sugiere que recién a partir del tercer año de mandato un legislador puede reclamar una presidencia. Benedit, con dos años de mandato, podría chocar con esta tradición institucional, aunque las cartas no están echadas.

Además, la lista de nombres incluye a aliados y opositores que de poco han logrado establecer un peso propio y que como se dijo, estuvieron en lista hasta hace pocos días. En la línea de largada estaba el cordobés Luis Picat (antes en la UCR y ahora en La Libertad Avanza). Sin embargo, fuentes cercanas al legislador desmintieron categóricamente haber estado detrás de la presidencia.

Luis Picat y Martín Ardohain fueron los dos nombres que circularon hasta hace unas semanas

Por el lado del PRO está el pampeano Martín Ardohain, quien ocupaba hasta el 10 de diciembre una secretaría en la comisión. Hoy por hoy, es la carta del macrismo para ascender a la presidencia y ganar terreno dentro de la agenda agropecuaria en el Congreso. También no se descarta que el radicalismo intente mantener la presidencia que estaba con Benedetti.

Aunque con menos chances por ser oposición, el exministro de Agricultura y hombre de Unión por la Patria (UxP), Luis Basterra, dijeron que se mantiene como un referente entre los agrodiputados, por ser conocedor de los temas.

Si bien por ahora solo son nombres en danza y poniéndose a disposición en el Legislativo, el proceso de selección interna en LLA ya comenzó con el envío de cuestionarios a los diputados para que definan sus prioridades de comisión, un esquema similar al utilizado en 2023.

El diputado por Entre Ríos, Beltrán Benedit X @BeltranBenedit

Por su parte, Benedit confía en que la negociación directa con Bornoroni destrabará su designación, aunque admite que no hay apuro inmediato. “El tema no es urgente dado que los temas de extraordinarias no tocan esta Comisión. Diría que se puede definir en febrero”, sostuvo. Otro agrodiputado consultado coincidió que en febrero podría salir el nombre definitivo, dado que en extraordinarias solo se forman las comisiones pertinentes a los temas enviados en esta etapa. El resto de las comisiones se formarán a partir de marzo 2026.

El perfil de Benedit ya es conocido en el recinto: acompaña medidas de alto impacto en el sector, como un proyecto de eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), además de apoyar la emergencia ambiental y económica para el sur de Santa Fe tras el temporal de marzo de 2025.

Una de las banderas legislativas que levanta el entrerriano en el recinto es la derogación de la Ley 27.604, modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego, aprobada en diciembre de 2020 e impulsada en su momento por Máximo Kirchner. Los principales argumentos esgrimidos es que esta ley es inconstitucional y confiscatoria. Podría estar dentro del temario 2026, al igual que la Ley de Tierras, contemplada en el Consejo de Mayo, y que impone restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Mientras tanto, en la Cámara Alta, el panorama parece más calmo y sin grandes sobresaltos. Por ahora, según confirmaron fuentes al tanto de lo que ocurre en ese ámbito, no hay un candidato definido para reemplazar al entrerriano Alfredo De Angeli, que cumplió su mandato en el Senado.