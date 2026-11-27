Casi la mitad de la suba que tuvo el dólar en todo el año se dio en noviembre. Después de varios meses en los que el tipo de cambio avanzó por debajo de la inflación, las cotizaciones se vieron presionadas al alza por la devaluación del real tras las elecciones en Brasil, el propio fortalecimiento del dólar estadounidense y una mayor demanda por cobertura. Así, esta semana se alcanzaron nuevos máximos nominales.

Este fue el caso del dólar oficial mayorista. Aunque este jueves retrocede $5,03 y cotiza a $1596,08 (-0,31%), en lo que va del mes acumula un alza de $62 (+4%) y suma $139 en todo el año (+9,5%). Sin embargo, al ajustar por inflación, se encuentra en uno de los valores más bajos en más de un año y está muy lejos de los niveles registrados en crisis cambiarias recientes.

“Casi la mitad de ese movimiento se concentró en noviembre. Eso muestra un cambio en la dinámica cambiaria después de varios meses en los que el tipo de cambio avanzó muy por debajo de la inflación. En términos reales, estamos en niveles muy bajos. El tipo de cambio real multilateral se ubica entre sus registros más bajos desde abril de 2025, lo que refleja una apreciación importante del peso y una pérdida de competitividad frente a nuestros principales socios comerciales. La depreciación del real brasileño también contribuye a profundizar ese problema”, explicó Leo Anzalone, fundador del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

La comparativa de la suba del dólar en el año. Fuente: Cepec

A modo de contraste, la suba que tuvo el dólar en términos nominales estuvo por debajo de los aumentos que tuvieron las prendas de vestir y calzado (+8,3%), los productos de alcohol y tabaco (+15,9%), el equipamiento del hogar (+19,7) o el transporte (+25,4%). Además, mientras que la inflación general acumuló un 26,4% hasta octubre, las categorías que más subieron fueron las de vivienda y servicios (+41,3%), educación (+35,8%) o salud (+27,3%). En cambio, el dólar apenas se movió, salvo por estas últimas semanas.

“Luego de la victoria de Lula en Brasil, a la Argentina se le puso cuesta arriba con la fuerte presión devaluatoria del real. Pero no solo por eso, sino también porque todo el contexto internacional comenzó a inclinar la cancha en contra. Hubo salida de flujos de los mercados emergentes y eso hizo que sus monedas y también sus títulos de deuda se debilitaran. La Argentina, que es un país que aún se encuentra en proceso de estabilización y que se aproxima a una elección presidencial que plantea dudas sobre la continuidad de las políticas de reforma que el mercado requiere, sufre más estos avatares. El tipo de cambio sintió presión al alza y el Gobierno intervino para suavizarla, pero se escapó la brecha y se frenó la compra de divisas”, explicó Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras.

¿Dólar de crisis?

La cotización actual del dólar está lejos de las cifras que se vieron en algunas crisis cambiarias recientes. Al ajustar la evolución del tipo de cambio por inflación, actualmente el oficial y el contado con liquidación muestran algunos de sus valores reales más bajos desde 2018, de acuerdo con un gráfico elaborado por Fernando Marull, economista de la consultora FMyA.

Si fuera x el valor del dolar, No Hay Crisis



Un dolar de crisis es arriba de 3000 " a precios de hoy".



Debajo, el Dolar historico



Saludos pic.twitter.com/jAwlbGIkjA — Fernando Marull (@FernandoMarull) November 25, 2026

La comparación permite dimensionar hasta qué niveles puede llegar el dólar en momentos de fuerte tensión. Por ejemplo, a días de las elecciones presidenciales de 2023, el dólar contado con liquidación (que actualmente cotiza a $1783) llegó a mostrar un equivalente a $4788 de hoy. En aquel entonces, el dólar oficial estaba congelado a $350, que actualmente representarían unos $1584. Es decir, un valor similar al que muestran las pantallas.

Ese mismo ejercicio se puede hacer con otros momentos de tensión cambiaria. El salto posterior a las PASO de 2019, cuando la derrota de Macri en las primarias desató el pánico financiero, se traduciría en una cotización actual equivalente a $2858. “Un dólar de crisis es arriba de $3000 a precios de hoy”, sumó Marull.

“Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, seguir pensando: ‘No, en algún momento el dólar tiene que ir a $3000, a $4000’ y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, al hablar sobre el escenario cambiario de cara a las elecciones presidenciales.

Para Anzalone, el dólar necesitaba recuperar terreno frente a la inflación. Sin embargo, el desafío que tendrá el Gobierno es administrar ese proceso y observar la evolución de los precios internos, las monedas de los principales socios comerciales de la Argentina y la acumulación de reservas. “La competitividad no se recupera de manera sostenible solamente con movimientos puntuales del dólar”, cerró.