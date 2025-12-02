El dólar oficial anota una semana completa de calma, aunque analistas ponen el foco en un movimiento del mercado

La estabilidad cambiaria domina el inicio de diciembre, con el dólar ingresando en una nueva etapa de tranquilidad. Este fenómeno se explica por la conjunción de las necesidades de gastos de fin de año, el aumento de colocaciones de obligaciones negociables y el inicio de la liquidación de la cosecha de trigo que inyecta dólares a la plaza. Sin embargo, la atención de los analistas locales está puesta en la reciente baja de las tasas de interés en pesos.

En la segunda rueda de la semana, el dólar oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1475. Hace una semana que no se mueve de ese valor. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1478,95, de acuerdo con el relevamiento que hace el Banco Central (BCRA) sobre las principales entidades financieras del país.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1455,37, equivalente a un avance diario de $4,50 (+0,31%). De todos modos, está a más de $50 de distancia del techo de la banda de flotación vigente desde mediados de abril, que actualmente contempla un máximo a alcanzar de $1511,98.

“Diciembre arrancó con un dólar inmóvil, pero con un cimbronazo en las tasas en pesos. Mientras el tipo de cambio oficial quedó congelado en $1451,5, las tasas comprimieron fuertemente en respuesta a dos nuevas regulaciones que entraron en vigor: cambios en los encajes en moneda local y regulación de cartera a los FCI Money Market. Consideramos prudente monitorear la evolución del tipo de cambio en este nuevo escenario de tasas cortas más bajas, ya claramente negativas en términos reales", consideraron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El dólar oficial cotiza a $1475 hace una semana Camila Godoy

Los tipos de cambio financieros registran variaciones dispares. Por un lado, el dólar MEP cotiza a $1482,65, una suba de $7,42 con respecto al cierre anterior (+0,5%). Por el otro, el contado con liquidación (CCL) retrocede $12,30 y aparece en pantallas a $1484,55 (-0,8%).

En las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1445, sin cambios frente al cierre anterior. Actualmente, se posiciona como la cotización más barata de todo el mercado de cambios.

La Bolsa porteña vuelve a anotar una rueda de números en positivo. Este martes, el índice accionario S&P Merval avanza 0,6% y cotiza en 3.077.183 unidades, equivalente a US$2072 al ajustar por el dólar CCL (+1,4%). En el panel principal, se destacan Metrogas (+3,3%), Transportadora de Gas del Sur (+2,4%) y Transener (+2,3%).

“El ‘Rally de Santa Claus’ también alcanza al Merval y, dada su estacionalidad históricamente favorable en diciembre, no vemos conveniente desarmar posiciones aun después de superar los US$2000. La evidencia histórica muestra que diciembre suele ser un mes positivo para el índice local, incluso en años electorales y legislativos, lo que refuerza nuestra visión de sostener posiciones en la Argentina en un contexto de fundamentos sólidos", analizaron desde Delphos Investment.

En cambio, los bonos soberanos operan sin una tendencia clara. Por ejemplo, al analizar el comportamiento de los títulos Globales (operan bajo ley extranjera), se observan subas del 0,84% (GD30D) y caídas del 0,25% (GD46D). El riesgo país se ubica en 648 puntos básicos, de acuerdo con Rava Bursátil.