De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales

El grupo GDN, del empresario Francisco de Narváez, quedó a un paso de comprar Carrefour Argentina. Después de presentar una oferta de US$1000 millones por el negocio de la cadena francesa en la Argentina, ahora avanza en la redacción de los contratos para cerrar la operación

Fuentes cercanas a la operación confirmaron a LA NACION que la venta podría cerrarse en las próximos días, aunque en el mercado también aseguran que los otros candidatos que llegaron a la instancia final -el fondo norteamericano Klaff, la cadena Coto y un grupo peruano que acercó una propuesta en los últimos días- siguen en carrera y no se descarta que sobre el cierra de la subasta terminen presentando una oferta.

Hasta el momento, la única propuesta económica sobre la mesa son los US$1000 millones que presentó De Narváez. Para este proyecto, GDN se asoció con L Catterton, el fondo de inversión privado más grande del mundo en compañías de consumo masivo e indumentaria. Entre los principales accionistas de Catterton se encuentra el grupo francés LVMH y el propio Bernard Arnault (número uno del grupo) en calidad de inversor personal. De Narváez y Catterton ya son socios en las marcas de indumentaria Caro Cuore y Rapsodia.

En caso de imponerse, la intención de GDN es negociar con París para mantener la marca Carrefour, bajo un esquema de licencia o franquicia como el que tienen los franceses en otros mercados.

Consultados por LA NACION, en GDN prefirieron no hacer comentarios.

Los rivales

Francisco De Narváez no es el único candidato que sigue en carrera para quedarse con Carrefour Argentina. El fondo Klaff y Coto también continúan negociando y en la última semana también se subió a la pelea el grupo peruano Intercorp, que hace un par de meses no había pasado el primer corte en la licitación que organiza el Deutsche Bank.

Intercorp es uno de los principales holdings económicos de Perú. Está liderado por Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico de ese país. Cuenta con inversiones diversificadas en alimentos, farmacias, retail y finanzas (incluyendo el principal banco peruano). Es líder del negocio supermercadista en el país con marcas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass.

En el mercado aseguran que en los últimos días los peruanos habrían presentado una oferta muy agresiva, para quedarse con Carrefour en el caso de que no prosperen las propuestas de GDN, Klaff y Coto.