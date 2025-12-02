Macfarlane y Brito ingresan al exclusivo mercado del GNL a través de una compañía nueva

Una nueva empresa local ingresará al exclusivo negocio del gas natural licuado (GNL). Se trata de Camuzzi Gas Inversora, encabezada por los empresarios Alejandro Macfarlane y Jorge Brito, junto con el grupo italiano liderado por Fabrizio Garilli, que operará bajo el nombre LNG Del Plata. La compañía se encargará de exportar el gas natural producido en Vaca Muerta mediante un barco de licuefacción que se instalará en el puerto de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Con una inversión proyectada de US$3900 millones para los próximos 20 años, LNG Del Plata apunta a un esquema dual que permitirá exportar más de 2,4 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, equivalentes a más de 9 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas. Según explicó la empresa, el proyecto también contribuirá a reforzar el abastecimiento del mercado interno durante el invierno, cuando se registran los picos de demanda local.

“Este proyecto es sumamente relevante para el desarrollo del país. No solo permitirá generar 500 puestos directos de trabajo, sino que, a lo largo de los 20 años previstos, aportará más de US$14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones, acompañando así el potencial energético del país y su rol estratégico a nivel global”, destacó Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora.

El proyecto prevé una inversión de US$3900 millones y aportará divisas por más de US$14.500 millones en dos décadas Shutterstock

La inversión inicial prevé la construcción de nueva infraestructura de transporte para trasladar el gas que hoy se entrega en Buchanan (partido de La Plata) hasta la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. El plan incluye además un gasoducto subacuático de 10 kilómetros y una plataforma offshore donde se amarrará el buque licuefactor.

Según informaron, la compañía mantiene negociaciones avanzadas con una empresa internacional especializada en este tipo de desarrollos. Las obras comenzarán en 2026 y el inicio formal de operaciones está previsto para 2028.

La expectativa es que entre septiembre y mayo, LNG Del Plata pueda exportar más de 9 millones de m3/d provenientes de Vaca Muerta y transportados a través de gasoductos existentes del sistema, que durante la temporada estival suelen operar con capacidad ociosa.

En el puerto, el gas será sometido al proceso de licuefacción, que implica enfriarlo a -162 grados para reducir su volumen 600 veces y posibilitar su transporte marítimo, antes de ser regasificado y consumido como gas natural en destino.

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora

En sentido inverso, durante el invierno LNG Del Plata reforzará la matriz energética nacional mediante la liberación de gas natural para cubrir la mayor demanda. “Esta dinámica fortalecerá la seguridad del sistema, optimizando el abastecimiento energético y reduciendo los costos de generación eléctrica al desplazar combustibles líquidos más caros”, explicaron.

Camuzzi Gas Inversora es la compañía controlante de las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. Los accionistas tienen repartida su participación en partes iguales entre Macfarlane, Brito y el grupo italiano liderado por Fabrizio Garilli.

“Con este proyecto, Camuzzi Gas Inversora profundiza su compromiso con el desarrollo energético argentino y contribuye a posicionar al país en el mercado global de GNL”, concluyeron.