El dólar subió hasta los $1535, su máximo valor nominal del año

El dólar minorista tuvo una leve suba y alcanzó su valor nominal más alto en lo que va del año. En la misma sintonía, el mayorista mantuvo la tendencia alcista de las últimas cuatro ruedas y se consolidó por encima de los $1510.

El tipo de cambio minorista sumó $5 (+0,3%) y cerró en las pizarras del Banco Nación a $1535 para la venta. Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1533,11, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el BCRA.

Con este movimiento, quebró su récord de 2026, cuando el pasado lunes había escalado $10 hasta los $1530, valor que sostuvo hasta hoy. Solo en las primeras tres ruedas de la semana tuvo un aumento de $15, mientras que en el mes acumula $25 (+1,8%).

Por su parte, el dólar mayorista avanzó $2,50 (+0,2%) hasta los $1514 y se ubicó un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1874,22. Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, puntualizó a través de su cuenta de X que, en lo que va de la semana, esta cotización subió $15, por encima de los $9,50 que registró en el mismo período de la semana anterior.

En lo que va de agosto, el dólar mayorista acumula una suba de $29 (+2%), en línea con la inflación proyectada para este mes, que las estimaciones privadas ubican entre el 1,6% y 1,9%. No obstante, en el año solo acumula unos $57 (+3,9%), rezagado frente a la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese período (+19,3%).

Con este movimiento, el dólar se afirma por encima del techo de los $1500 que había impuesto el Gobierno en las últimas semanas. En los últimos días se observó cierta flexibilización para brindar mayor liquidez en el sistema financiero, pero le dio una menor contención al tipo de cambio. A esto se suma una intensificación en la demanda de cobertura.

En el día que se fija el pago de la D31G6 el tipo de cambio cerró al alza: 1.514 (+0,17%) con la A3500 que determina el pago cerró en 1.514,1634. Volumen operado aumentó a USD 685 millones, el mas alto desde el 6/8 y por encima del promedio del mes de USD 522 millones. Altísimo… pic.twitter.com/663xEY7wKN — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) August 26, 2026

Sobre este punto, el economista Javier Giordano (CFA) determinó que el alza de hoy se dio el mismo día de la fijación del precio (fixing) de la Letra del Tesoro D31G6, la cual está indexada al tipo de cambio y vence a fines de mes. Ante este evento, el volumen operado aumentó a US$685 millones, el más alto desde el 6 de agosto y por encima del promedio del mes de US$522 millones.

A su vez, el analista señaló que fue “altísimo” el nivel de transacciones en bonos soberanos dollar-linked, dado que se operaron US$335 millones de la D31G6 (que pasa a ser tasa fija) y US$558 millones de la D30S6. Esto evidencia un cambio de postura de los inversores.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) precisó que, si bien los días de fixing suelen generar mayor presión al dólar oficial, el vencimiento de la D31G6 del lunes que viene es el más abultado de la era Milei, ya que alcanza los US$2595 millones. De esa forma, supera los US$2247 millones de la D31L6 que vencieron en julio, por el cual el Banco Central (BCRA) cortó su racha compradora desde el 2 de enero.

A pesar de la alta demanda de hoy, el organismo monetario consiguió comprar US$61 millones, por lo que el saldo del mes alcanzó US$547 millones y en el año acumula US$13.874 millones. Quintana detalló que “exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron hoy US$199,211 millones en el mercado de cambios”.

Por su parte, los dólares financieros también registraron leves subas: el MEP sumó $4,22 (+0,3%) y apareció en las pantallas a $1542,46, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1605,10, $2,99 más que el cierre anterior (+0,2%).

Mercados hoy

El riesgo país hoy avanzó cinco unidades y se ubicó en los 517 puntos básicos (+1%), según las pantallas de Rava. Así anotó la tercera rueda consecutiva de subas leves y se sostiene por encima de los 500, techo que quebró la semana pasada luego de tres meses en los que incluso había caído hasta cerca de 400. En lo que va del mes, registra un aumento de 87 unidades (+20,2%).

Entre los bonos soberanos, los títulos bajo ley local cedieron hasta 0,5% (AL29D). Los Globales operaron mixtos: el GD30D subió 0,4%, pero el GD35D cayó 0,1%.

El riesgo país subió hasta los 515 y los ADR operaron en territorio negativo (AP Foto/Richard Drew) Richard Drew - AP

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se ubicaron en territorio negativo, mientras que la mayoría de los índices de Wall Street estuvieron estables. Retrocedieron mayormente Globant (-3,2%), Mercado Libre (-2,3%) y Tenaris (-1,4%). A contramano, Pampa Energía ascendió 1,2%.

El Merval subió 0,5% hasta las 3.024.971,01 unidades, lo equivalente a US$1888,67 medido en dólar CCL (+0,3%). Lideraron el panel Transener (+4,9%), Metrogas (+3%) y Sociedad Comercial del Plata (+2,8%). En tanto, Aluar cayó 2,1%.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que Wall Street se inclinó por “un tono más cauto”, a la espera después del cierre del balance de Nvidia que podría activar una mayor volatilidad. En el plano local, los activos domésticos regresaron a una postura más prudente, con la atención dirigida hacia el Congreso.