El dólar oficial volvió a caer y perforó la barrera de los $1400. El movimiento se da ante el aumento de las liquidaciones por parte del complejo agroexportador, que aportará durante los próximos dos meses una mayor oferta de divisas en el mercado de cambios. Mientras tanto, el riesgo país buscó acercarse a los 550 puntos básicos, pero la fragilidad del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán hizo que los activos operen con cautela.

En la ventanilla del Banco Nación, el dólar oficial minorista cerró la última rueda de la semana $1395. Se trató de una caída de $10 frente al cierre anterior (-0,7%), y tocó el valor nominal más bajo desde finales de marzo. En tanto, el precio promedio del mercado fue de $1399,42, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficia mayorista, cotización de referencia para el comercio exterior, se negoció a $1371,17. En este caso, fue una caída diaria de $10,45 (-0,76%) y se alejó todavía más del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1671,07 (una distancia del 21,8%).

“Hoy, el contexto internacional juega más a favor de lo que ya lo hace la estacionalidad. La liquidación de los exportadores del agro debería reforzar la oferta de divisas en los próximos meses, al menos hasta el inicio del segundo semestre. Y ahora, un entorno global más benigno podría reactivar los flujos hacia la Argentina y destrabar nuevas emisiones corporativas, que en marzo parecían ‘paradas’“, afirmaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Las cotizaciones de dólar operan a la baja Gemini

En los mercados financieros, el dólar MEP retrocede $5,46 hasta los $1.415,40 (-0,4%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) avanza ligeramente $2,22 y se negocia en el mercado de capitales a $1479,58 (+0,2%). Más abajo se ubicó el dólar blue, que cerró estable a $1390, la cotización minorista más barata del mercado de cambios.

Por otro lado, el riesgo país cede apenas una unidad y se ubica en 556 puntos básicos (-0,18%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Aunque el alto fuego entre Estados Unidos e Irán permitió que el indicador perfore esta semana los 600 puntos básicos, la fragilidad del acuerdo hizo que los activos operen con cautela estos últimos días.

La baja del índice es consecuencia de la suba que presentan los títulos soberanos de deuda, que se tiñen de verde a lo largo de toda la curva de vencimientos. Este viernes, los Bonares muestran un avance del 1,19% (AL41D) y los Globales de hasta 0,59% (GD35D).

“En línea con lo señalado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el comportamiento observado en el pasado reciente ante niveles de riesgo país similares a los actuales, no esperamos que el Gobierno priorice el acceso a los mercados internacionales en el corto plazo. En nuestra visión, el Tesoro solo evaluaría esta alternativa en un escenario en el que las condiciones de financiamiento representen un beneficio claro, tanto desde el punto de vista financiero como político”, remarcó Gustavo Araujo, head of research de Criteria.

Aunque el alto al fuego en Medio Oriente parece frágil, las negociaciones de paz que se llevarán a cabo este fin de semana en Pakistán renovaron las esperanzas entre los inversores de que se pueda alcanzar una tregua más duradera. ABBAS FAKIH - AFP

Aunque la Bolsa porteña arrancó la rueda con tendencia positiva, con el correr de las horas revirtió las subas y actualmente cede 0,1%, para cotizar en 2.997.829 unidades. El panel de acciones líderes, las mayores bajas de la rueda son para Loma Negra (-4,1%), Transener (-3,1%) y Transportadora de Gas del Norte (-2,4%).

En Nueva York, las acciones argentinas (ADR) operan con variaciones mxitas, al igual que los principales índices accionarios de Wall Street. Los papeles de BBVA lideran la rueda con un avance del 1,8%, seguidos por Ternium (+1,6%) y Pampa Energía (+0,8%). Del otro lado, caen Globant (-4,1%), Irsa (-2,5%) y Edenor (-1,9%).

“La semana estuvo impulsada por el alto el fuego en Medio Oriente, lo que permitiría normalizar los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Para la Argentina, esto sería claramente positivo: aliviaría las presiones inflacionarias, mejoraría el apetito global por riesgo y podría reabrir el acceso a los mercados internacionales. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo elevada, con el petróleo estabilizándose cerca de los US$95″, señalaron desde Adcap Grupo Financiero.