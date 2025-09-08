Golpe electoral: el dólar sube y alcanza el techo de la banda en algunos bancos

El dólar minorista sube y en algunos bancos ya alcanza el techo de las bandas de flotación que dispuso el Gobierno. La reacción llega luego de la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, con una diferencia de 14 puntos frente a Fuerza Patria, lo que se convirtió en un primer testeo del Gobierno de cara a los comicios de octubre. Tras la noticia, las cotizaciones arrancan la semana con alzas de 6%.

El tipo de cambio oficial mayorista, utilizado en las operaciones de comercio exterior, se negocia a $1450 en las primeras operaciones de la rueda. Se trata de un salto de $87 frente al viernes pasado (+6,3%).

En los bancos, la cotización minorista ya alcanza el techo del esquema de bandas de flotación. Es el caso, por ejemplo, del Banco Nación, que es una suerte de termómetro frente al resto de las entidades financieras. Hoy, la operatoria a través del homebanking muestra que se puede comprar a $1460, una escalda de $70 en una sola rueda (+5%).

El dólar se vende a $1460 en algunos bancos Freepik

En otras entidades financieras, los valores varían. En Banco Santander, cerca de las 10:30 de la mañana cotiza a $1470. El viernes pasado había cerrado a $1390. Se trata de un alza de $80 (+5,7%) en el comienzo de la rueda.

En Banco Galicia actualmente se vende a $1450, aunque en las primeras negociaciones del día había llegado a tocar los $1460. El Banco Supervielle arrancó a $1450, lo que representa una suba de $62 frente al viernes (+4,4%).

Mientras que en el caso de la billetera digital Mercado Pago, la cotización sigue estática a $1400. Sin embargo, la aplicación no permite comprar los billetes verdes y explica que están con “demoras en la aplicación”.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, dijo anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, en la búsqueda por llevar tranquilidad al mercado.

Las cotizaciones tocan el techo de la banda de flotación Pixabay

A mediados de abril, cuando el Gobierno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estableció un esquema de bandas de flotación. En aquel entonces, se estableció un piso a $1000 y un techo a $1400, aunque estos valores ajustan diariamente a un ritmo del 1% mensual. Hoy, actualizados, rondan los $953 y $1468, respectivamente.

Cuando el dólar alcanza el valor máximo previsto, el Banco Central (BCRA) tiene que salir a vender divisas. En caso de que perfore el mínimo, las compra. Sin embargo, con el mercado de cambios presionado desde mediados de julio, luego del desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), la semana pasada el Gobierno salió a anunciar que el Tesoro intervendrá también dentro de las bandas de flotación.

“El Tesoro vendió nuevamente el viernes US$280 millones por la poca oferta, luego de que el sector agropecuario aportara solo US$54 millones. De esta manera, el Gobierno acumuló ventas por US$540 millones en los últimos cuatro días. Veremos diariamente el impacto de hoy y esta semana”, advirtió Fernando Marull, economista de FMyA.