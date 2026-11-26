Para saber cuánto pesa la elección presidencial en las cuentas de los inversores argentinos, basta con mirar dos bonos del Tesoro. Los dos pagan intereses todos los meses, en dólares. El primero, conocido como AO27, vence el año próximo y rinde alrededor de 4,4% anual. El segundo, el AO28, ofrece cerca de 20%. Entre un vencimiento y el otro hay apenas un año. En el medio cambia el mandato presidencial.

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, encuentra en esa diferencia de casi 16 puntos porcentuales una de las señales más claras de que el calendario electoral empezó a influir en los precios. A su juicio, los inversores todavía contemplan la posibilidad de que la estabilidad se prolongue durante 2027, pero cada vez piden más a cambio de mantener bonos que deberán cobrarse bajo la próxima administración.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, el primer problema llega bastante antes que las urnas. En enero hay vencimientos de deuda en dólares y, desde que presentó su programa financiero a mediados de año, empeoraron sensiblemente las condiciones para salir a buscar esa plata. En julio, el riesgo país había cerrado en 402 puntos básicos, su menor nivel en ocho años. Este miércoles superó los 1100 puntos y quedó por encima del registro del viernes anterior a las elecciones legislativas de 2025. En cuatro meses subió 178%.

Con esa sobretasa y con el aumento de los intereses internacionales, la posibilidad de colocar bonos en el exterior para refinanciar los pagos quedó prácticamente cerrada. En el mercado, las cuentas para 2027 descansan ahora sobre tres fuentes de dólares: las reservas, los préstamos con garantía conocidos como repos y los desembolsos de organismos multilaterales.

Hay una aparente contradicción en esos números. Según Sergio González, responsable de la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados Financieros, el Gobierno conserva el superávit fiscal y el Banco Central compró más de US$16.000 millones en lo que va del año. Parte de esas divisas, sin embargo, ya se destinó a cancelar deuda del Tesoro. De ahí que las reservas netas hayan mejorado bastante menos de lo que sugiere el volumen de compras. Para González, la señal que esperan los inversores es una demostración de que habrá dólares suficientes para atender la deuda durante el año electoral.

A esa dificultad se sumó en noviembre un movimiento que importa tanto para una fábrica argentina como para una familia que planea sus vacaciones. El real brasileño perdió casi 20% de su valor en un mes tras la sorpresiva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Para un argentino se abarató el verano en Brasil. Para una empresa que vende allí, en cambio, su mercadería se encareció frente a la de un competidor brasileño en el principal mercado comercial de la Argentina.

La magnitud del movimiento se aprecia mejor al compararlo con lo que pasó de este lado de la frontera. El dólar mayorista cerró el miércoles en $1603,50 y acumula una suba de 10% desde enero. Más de un tercio de ese aumento ocurrió en noviembre. Aun después del salto, el tipo de cambio argentino sigue, en términos reales, en uno de sus niveles más bajos desde 2025. González considera que el esquema de bandas da margen para absorber parte del ajuste. La posibilidad de aprovecharlo depende de que el Central siga acumulando reservas.

También en Wall Street cambió el clima. Las dudas sobre el valor de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial y sobre cuánto tiempo podrán sostener sus inversiones llevaron a los inversores a reducir posiciones de riesgo. El efecto llegó hasta Buenos Aires. Medida en dólares, la Bolsa porteña perdió casi una quinta parte de su valor solo en noviembre.

Francisco Mattig, administrador de carteras de One618, le asigna al contexto internacional más peso que otros analistas. A su entender, la magnitud de la caída local es compatible con la reacción que suele tener un mercado de alto riesgo como el argentino cuando retroceden las bolsas mundiales. Advierte, sin embargo, una consecuencia concreta para el dólar. Si las tasas que deben pagar las empresas y las provincias las llevan a postergar emisiones de deuda, también se posterga el ingreso de esas divisas. Algo parecido podría ocurrir con la prefinanciación de exportaciones.

En LCG ven un vínculo más estrecho entre el costo del financiamiento y las perspectivas políticas. La consultora señala que el programa financiero se apartó de los supuestos que presentó Caputo y que el esfuerzo por bajar rápido la inflación pudo haber resentido la actividad. Si esa debilidad reduce las chances que el mercado le asigna al oficialismo de ganar en primera vuelta, los inversores exigirán un premio mayor para prestarle al país. Y ese encarecimiento del crédito, a su vez, puede sentirse en la actividad y el empleo.

Al Gobierno le quedan así dos fechas en el calendario financiero. La elección de 2027 ya pesa en el precio de los bonos que deberá pagar la próxima gestión. Enero, en cambio, es la primera prueba de cómo conseguirá los dólares.