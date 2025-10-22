“Estafadores seriales” y la “pulseada”: la fuerte advertencia de Ricardo Arriazu por el dólar y el riesgo país ante las elecciones

Según Ricardo Arriazu, el análisis de la economía argentina se divide en etapas antes y después de la elección. Para lo que resta de esta semana, el analista dijo que “no hay dudas” sobre lo que pasará con el dólar: “El Gobierno va a hacer lo imposible para que el tipo de cambio no se mueva, porque esa es la clave del programa”.

La incertidumbre, según Arriazu, aparece con el rumbo después de esos comicios, en un escenario que se bifurca según el resultado y la “confianza” que pueda reconstruir el Gobierno. La clave, afirmó el economista, será el número de bancas en el Congreso.

“Si consigue el tercio en alguna de las cámaras, que impide juicios políticos o el rechazo de vetos, mantiene el apoyo de Estados Unidos y claramente la economía cambia de la noche a la mañana”, dijo Arriazu, en su presentación en la segunda Cumbre Aseguradora Argentina, que se realizó en la Bolsa de Comercio. “El segundo escenario es que no consiga el tercio y pasemos a un Congreso que quiera romper el equilibrio fiscal. En ese escenario, dudo que Estados Unidos siga apoyando”, completó.

En ese sentido, el economista advirtió que un eventual corrimiento del apoyo estadounidense impactaría en un salto del dólar, y defendió enérgicamente la política del Gobierno de intervenir para contener el tipo de cambio y “ganar la pulseada” en el mercado.

“Ganarla con recursos propios es muy doloroso, pero definitivamente vale la pena. De los últimos 44 años, en 20 tuvimos crecimiento negativo, y cada año fue por una corrida cambiaria”, alertó Arriazu, y agregó: “Si la gente quiere cambiar pesos por dólares es porque no confían en el peso, y siempre la ganaron. Alguna vez hay que ganárselas, para que la gente tenga dudas antes de comenzar una corrida”.

A su vez, insistió en que la corrida “se puede aguantar con recursos propios”, en referencia a los dólares en poder del Banco Central tras la firma del acuerdo con el FMI en abril, aunque ahora sostuvo que “el dólar está como está por el apoyo de Estados Unidos”, al que calificó como un préstamo “no para gastar” sino “puramente para enfrentar problemas de dudas de corto plazo”.

Sin embargo, fue enfático al plantear los riesgos electorales del plan económico y su fragilidad, en un planteo extenso en el cual rechazó la flotación como esquema para el mercado de cambios. “Esto es muy sencillo. Si las elecciones salen mal, se acaba el apoyo de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel. Y si gana, baja, pero ¿a cuánto? ¿$1300? ¿$1350?”, disparó Arriazu.

En su exposición, Arriazu insistió en que parte de la volatilidad financiera del país se debe con problemas de confianza, asociado a decisiones pasadas y a la incertidumbre política. “Tenemos una de las deudas de mercado más bajas del mundo, pero como somos estafadores seriales, todo el mundo quiere que les mostremos el dinero, cómo les vamos a pagar”, ilustró, al referirse al elevado riesgo país y la incapacidad del Tesoro en refinanciar sus deudas en el mercado internacional.

Con respecto al esquema para el mercado de cambios, se declaró “enemigo de la banda cambiaria” porque, sostuvo, “la economía argentina es bimonetaria y funciona de forma diferente” a la de otros países. “Los pesos se usan para pagar sueldos, impuestos y pocos gastos menores, y el resto es en dólares. Y si el dólar se mueve, va a todos los diarios e informativos”, dijo el analista, quien insistió en adoptar un esquema de tipo de cambio fijo o controlado por el BCRA, como el crawling peg que estuvo vigente hasta abril, antes del acuerdo con el FMI.

“Si se mueve el dólar, al día siguiente todo se mueve. Por eso, mientras el dólar es unidad de cuenta, lo más importante es tenerlo tranquilito. Y por eso el plan tiene que ser consistente. Por eso, lo que hay que eliminar es la madre de todas las batallas, que es el déficit fiscal”, insistió Arriazu, en una defensa al plan económico de Milei.

No obstante, criticó al Gobierno por la flexibilización del cepo y el abandono del crawling peg, que implicó un salto en la formación de activos externos por parte de argentinos que demandaron dólares. “Desde ese momento, el BCRA no compró ni un dólar, el riesgo país volvió arriba de 1000 y la actividad económica volvió a caer. Que alguien me explique dónde está la ventaja, porque yo no lo entiendo”, disparó.