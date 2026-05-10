Un matrimonio y su hijo de 4 años sufrieron un violento asalto cuando dormían

Un matrimonio y su hijo de 4 años descansaban en su vivienda, en la localidad matancera de González Catán, cuando cuatro delincuentes invadieron, repentinamente, la vivienda, tras saltar por los techos.

El padre de familia fue sometido a una golpiza por los ladrones que exigían objetos de valor y dinero, en tanto que las otras dos víctimas fueron encerradas en una habitación del inmueble.

“¡Un bebé de 4 años pasando esto por segunda vez! No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían, mi pareja no la contaba. Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pendejos menores de edad caigan así en plena madrugada", se quejó en las redes sociales una de las víctimas.

Las escenas de pánico, que ocurrieron en la madrugada de este viernes, quedaron grabadas en distintas cámaras de seguridad internas de la casa. En las imágenes se ve el momento en que cuatro delincuentes encapuchados, con sus rostros cubiertos, comenzaron “a caer” desde el techo hacia un espacio de la vivienda.

La Matanza: descansaban en su casa cuando delincuentes ingresaron por el patio interno y los atacaron para robarles

El padre de familia, de 27 años, percibió cuando los ladrones intentaban romper una puerta de acceso y quiso hacer lo imposible para evitar que eso sucediera, pero los esfuerzos fueron en vano. Los delincuentes lograron romper con la resistencia, uno de ellos golpeó a la víctima en la cabeza con un martillo y obligaron al hombre, a quien ataron de las muñecas, a tirarse al piso y permanecer allí el tiempo que duró el violento asalto.

La madre y el hijo fueron mantenidos encerrados en otra habitación de la casa. Los asaltantes, encapuchados y armados, robaron electrodomésticos y objetos de valor. Producto de la golpiza, el hombre golpeado luego fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde fue asistido, fuera de peligro.

La Matanza: descansaban en su casa cuando delincuentes ingresaron por el patio interno y los atacaron para robarles

Según pudo saber LA NACION, dos menores de edad, de 14 y 16 años respectivamente, fueron detenidos por la policía bonaerense acusados de este hecho caratulado como robo agravado por el uso de arma, bajo la modalidad “entradera”.

Detuvieron a dos menores acusados de haber ingresado a una vivienda de González Catán y robarle a una familia. Policía Bonaerense

Detuvieron a dos menores acusados de haber ingresado a una vivienda de González Catán y robarle a una familia. Policía Bonaerense

Una de las víctimas reclamó: “Que esto no sea un caso en el que se dan vuelta y nadie mira. Queremos justicia, que agarren a los cuatro y no vuelva a pasarle esto a nadie más; hoy fuimos nosotros, mañana pueden ser ustedes. Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo. Estábamos en su pieza mientras uno de ellos nos apuntaba con un arma y los otros violentaban a mi pareja para que le dé “dólares y oro”. Ni siquiera pesos teníamos".