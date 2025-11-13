LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 13 de noviembre

La moneda europea se ofrece este jueves 13 de noviembre a un precio de $1585 para la compra y $1685 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 13 de noviembre, a $1585 para la compra y $1685 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1615 para la compra y $1715 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 51,61 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del jueves 13 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1382,64 para la compra y $1433,92 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1420 para la compra y $1440 para la venta, que lo posiciona 2,70 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

