Lanzan nuevo financiamiento para renovar electrodomésticos y tecnología: así es el programa para comprar con 20 cuotas sin interés
La entidad oficializó un nuevo plan que estará vigente hasta el 31 de mayo para ayudar a las familias argentinas; alcanza a miles de comercios en todo el país
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El Banco Nación lanzó una nueva promoción que permite pagar compras en hasta 20 cuotas sin interés con su tarjetas de crédito, una iniciativa pensada para facilitar la renovación y el equipamiento del hogar. La propuesta estará vigente hasta el 31 de mayo y alcanza a miles de comercios de todo el país.
El beneficio está disponible para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco, tanto en compras presenciales como a través de comercio electrónico o mediante la aplicación BNA+.
La promoción permite financiar productos en 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés, lo que representa una alternativa de pago atractiva en un contexto económico donde muchas familias buscan opciones para distribuir los gastos en el tiempo.
Qué productos se pueden comprar en cuotas
El programa de financiación del Banco Nación incluye distintos rubros vinculados al hogar, la tecnología y la movilidad. Entre los principales segmentos se destacan:
- Tecnología y artículos para el hogar
- Decoración y equipamiento del hogar
- Materiales para la construcción
- Colchonerías
- Movilidad, que incluye bicicletas y motos
Según informó la entidad, la iniciativa apunta a acompañar a los consumidores en proyectos de mejora de la vivienda y facilitar el acceso a bienes durables mediante planes de financiación extendidos.
Más de 6000 comercios adheridos
La promoción cuenta con más de 6000 comercios adheridos en todo el país, entre tiendas físicas y plataformas online. Además, el banco señaló que el listado se actualiza con nuevas incorporaciones.
Quienes quieran consultar los locales participantes y las condiciones de cada oferta pueden ingresar al sitio oficial de la campaña en el portal oficial.
Con este tipo de programas, el Banco Nación busca estimular el consumo y brindar herramientas de financiamiento accesibles, especialmente para compras vinculadas al hogar y la vida cotidiana de las familias argentinas.
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