Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 16 de abril
La moneda europea se ofrece este jueves 16 de abril a un precio de $1555 para la compra y $1655 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 16 de abril, a $1555 para la compra y $1655 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 16 de abril
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1335 para la compra y $1385 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1390 para la compra y $1410 para la venta, que lo posiciona 4,12 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Senado: polémica entre libertarios y kirchneristas por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
- 2
Agostina Páez habló de la denuncia de su exnovio por un auto: “Fue un malentendido”
- 3
Para mayores de 65 años: un estudio analiza si estar solo empeora la memoria con el tiempo
- 4
Lograron cartografiar el clima de planetas parecidos a la Tierra y se llevaron una sorpresa