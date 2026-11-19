El euro opera hoy, 19 de noviembre, a $1685 para la compra y $1765 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1715 para la compra y $1795 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del jueves 19 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1532,60 para la compra y $1580 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1581,10 para la compra y $1630 para la venta, que lo posiciona 3,16 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.