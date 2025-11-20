LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 20 de noviembre

La moneda europea se ofrece este jueves 20 de noviembre a un precio de $1565 para la compra y $1665 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 20 de noviembre, a $1565 para la compra y $1665 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1585 para la compra y $1685 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 49,69 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del jueves 20 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1378,39 para la compra y $1429,09 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1410 para la compra y $1430 para la venta, que lo posiciona 2,29 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

