LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 13 de julio

La moneda europea se ofrece este lunes 13 de julio a un precio de $1650 para la compra y $1750 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 13 de julio
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 13 de julio

El euro opera hoy, 13 de julio, a $1650 para la compra y $1750 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del lunes 13 de julio

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1460 para la compra y $1510 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1464,70 para la compra y $1510 para la venta, que lo posiciona 0,32 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Milei descubrió un poder que la Argentina no sabía que tenía
    1

    Milei descubrió un poder que la Argentina no sabía que tenía

  2. Qué se sabe de la muerte de Jayden Adams, el jugador que disputó el Mundial con Sudáfrica
    2

    Qué se sabe de la muerte de Jayden Adams, el jugador que disputó el Mundial con Sudáfrica

  3. Barcelona apura por Julián Alvarez, pero un gigante inglés se mete en la disputa por el pase
    3

    Barcelona apura al Atlético de Madrid por Julián Alvarez, y Arsenal se mete en la disputa por el pase

  4. Los medios de Suiza elogiaron a su selección y cuestionaron la actitud de Embolo tras su expulsión
    4

    Los medios de Suiza elogiaron a su selección y cuestionaron la actitud de Embolo tras su expulsión