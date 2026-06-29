Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 29 de junio
La moneda europea se ofrece este lunes 29 de junio a un precio de $1625 para la compra y $1725 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 29 de junio, a $1625 para la compra y $1725 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del lunes 29 de junio
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1445 para la compra y $1495 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1469,55 para la compra y $1515 para la venta, que lo posiciona 1,70 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Piden juicio político para el fiscal general de Lomas de Zamora que archivó una causa por corrupción contra funcionarios de Insaurralde
- 2
¿Hubo arreglo? Las cámaras captaron el reclamo de los jugadores de Austria cuando marcó el 3-2 Argelia
- 3
Los nacidos en los 90 envejecen más rápido que generaciones anteriores, según un estudio
- 4
El Alpine traiciona a Colapinto en la largada: de puntuar en Barcelona a complicarse en Austria