El euro opera hoy, 18 de noviembre, a $1685 para la compra y $1765 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1715 para la compra y $1795 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del miércoles 18 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1527,75 para la compra y $1575 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1556,85 para la compra y $1605 para la venta, que lo posiciona 1,90 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.