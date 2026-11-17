La espera por el GTA 6 está a punto de terminar. Rockstar Games lanzará oficialmente el videojuego el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Aunque no tendrá una versión nativa para Xbox One, los usuarios de esta consola también podrán acceder al título mediante Xbox Cloud Gaming, un servicio que permite jugar por transmisión en la nube.

Gameplay de GTA VI

La precarga digital ya comenzó el 10 de noviembre: en PS5 se habilitó desde la medianoche local de cada región y en Xbox Series X|S desde las 0. Esto permite tener los archivos instalados antes del estreno, pero no adelanta el momento en que se desbloquea el juego.

¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en Argentina?

Tomando como base los datos oficiales proporcionados por Rockstar Games, la Argentina será uno de los últimos países seleccionados, con fecha para el 19 de noviembre a las 00.

GTA 6 Rockstar Games

Cuándo sale el GTA para el resto de los países

País / Región Fecha y horario México (Ciudad de México) Jueves 19 de noviembre – 00:00 Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) Jueves 19 de noviembre – 00:00 Perú Jueves 19 de noviembre – 00:00 Colombia Jueves 19 de noviembre – 00:00 Ecuador Jueves 19 de noviembre – 00:00 Venezuela Jueves 19 de noviembre – 00:00 Bolivia Jueves 19 de noviembre – 00:00 Chile Jueves 19 de noviembre – 00:00 Argentina Jueves 19 de noviembre – 00:00 Uruguay Jueves 19 de noviembre – 00:00 Paraguay Jueves 19 de noviembre – 00:00 España (península) Jueves 19 de noviembre – 00:00 Estados Unidos (costa este) Jueves 19 de noviembre – 00:00 Estados Unidos (costa oeste) Miércoles 18 de noviembre – 21:00

¿Se podrá jugar GTA 6 antes de tiempo con el truco de Nueva Zelanda?

Existe una posibilidad de acceder al juego unas horas antes mediante el llamado “truco de Nueva Zelanda”, una práctica que algunos usuarios de Xbox utilizan en lanzamientos con desbloqueos regionales.

Según el medio VICE, el truco consiste en cambiar la ubicación de la consola a ese país para intentar acceder al título cuando llegue la medianoche neozelandesa. Si funciona en esta ocasión, los jugadores podrían intentar ingresar desde el miércoles 18 de noviembre; sin embargo, Rockstar y Microsoft todavía no han confirmado que este método vaya a funcionar con GTA 6, por lo que no está garantizado.

Una ilustración de un fanático sobre GTA VI Twitter

En PS5, el procedimiento no es tan sencillo: cambiar la ubicación de la consola no modifica la región de la cuenta de PlayStation Network ni adelanta el desbloqueo de una compra realizada en otra tienda. Además, Microsoft recomienda modificar la región de la cuenta o consola únicamente cuando el usuario se muda a otro país durante un periodo prolongado. Por eso, no conviene presentar este método como una opción oficial ni asegurar que está libre de riesgos o restricciones.

Dónde y cómo comprar GTA 6

GTA 6 está disponible para PS5 y Xbox Series X|S. No hay versión para PC por ahora.

Edición Estándar : 79,99 dólares.

: 79,99 dólares. Edición Ultimate : 99,99 dólares (incluye extras como vehículos y armas).

: 99,99 dólares (incluye extras como vehículos y armas). Enciende tu consola y entra a la tienda oficial (PlayStation Store o Microsoft Store).

Busca “GTA 6” o “Grand Theft Auto VI”.

Elige la edición que quieras y selecciona “Reservar” o “Pre-order”.

Completa el pago.

Ojo con la versión física: Si compras la caja en una tienda, no trae disco. Solo incluye un código para descargar el juego. Tendrás que canjearlo en la consola para poder precargarlo.

Cómo precargarlo

La precarga sirve para tener el juego listo antes del lanzamiento. Empieza el 10 de noviembre y pesa hasta 212 GB.

Por Jorge Villanes.