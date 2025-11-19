LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 19 de noviembre

La moneda europea se ofrece este miércoles 19 de noviembre a un precio de $1565 para la compra y $1665 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 19 de noviembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 19 de noviembre

El euro opera hoy, 19 de noviembre, a $1565 para la compra y $1665 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1585 para la compra y $1685 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 49,69 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del miércoles 19 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1371,20 para la compra y $1422,10 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1410 para la compra y $1430 para la venta, que lo posiciona 2,83 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Murieron las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
    1

    Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60

  2. La Corte confirmó la condena a la exfuncionaria kirchnerista Romina Picolotti por defraudación
    2

    La Corte confirmó la condena a la exfuncionaria kirchnerista Romina Picolotti por defraudación

  3. Shakira eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez
    3

    Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez

  4. Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
    4

    Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones

Cargando banners ...