Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 19 de noviembre
La moneda europea se ofrece este miércoles 19 de noviembre a un precio de $1565 para la compra y $1665 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 19 de noviembre, a $1565 para la compra y $1665 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1585 para la compra y $1685 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 49,69 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del miércoles 19 de noviembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1371,20 para la compra y $1422,10 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1410 para la compra y $1430 para la venta, que lo posiciona 2,83 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
