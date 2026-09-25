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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 25 de septiembre

La moneda europea se ofrece este viernes 25 de septiembre a un precio de $1720 para la compra y $1780 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 25 de septiembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 25 de septiembre

El euro opera hoy, 25 de septiembre, a $1720 para la compra y $1780 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1740 para la compra y $1800 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 2,99 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del viernes 25 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1493,80 para la compra y $1540 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1513,20 para la compra y $1560 para la venta, que lo posiciona 1,30 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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