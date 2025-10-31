Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 31 de octubre
La moneda europea se ofrece este viernes 31 de octubre a un precio de $1600 para la compra y $1700 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 31 de octubre, a $1600 para la compra y $1700 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1680 para la compra y $1780 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 53,04 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del viernes 31 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1412,15 para la compra y $1464,99 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1430 para la compra y $1450 para la venta, que lo posiciona 1,26 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
