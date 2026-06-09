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Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 9 de junio, minuto a minuto

La divisa oficial cerró ayer a $1465 para la venta; el dólar blue se ubicó en $1425 para la misma operación; qué pasó con el MEP y el CCL

La cotización del dólar este martes 9 de mayo
La cotización del dólar este martes 9 de mayo

Cotización del dólar de hoy

Durante la jornada del lunes 8 de junio, el dólar oficial cerró a $1415 para la compra y $1465 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.

Cómo retirar dólares de un cajero automático

Quienes tengan una cuenta bancaria en dólares pueden retirar la divisa desde cajeros automáticos habilitados para esa operación. Antes de hacerlo, es importante consultar con la entidad financiera cuáles son los puntos disponibles para la extracción.

Paso a paso para retirar dólares en un cajero:

  • Insertar la tarjeta de débito.
  • Ingresar el PIN habitual.
  • Seleccionar la opción de operar con cuenta en dólares.
  • Elegir el monto que se desea retirar.

¿A qué hora abre el dólar?

Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial el viernes

El dólar oficial cerró a $1415 para la compra y $1465 para la venta

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