Al Gobierno se le abrieron distintos frentes de tensión que presionaron en las últimas semanas sobre el mercado cambiario y financiero. Mientras que las elecciones presidenciales del año que viene pesan cada vez más en las decisiones de inversión, la devaluación del real brasileño y la fuerte caída de los mercados internacionales por los temores que se generaron alrededor del sector de la inteligencia artificial terminaron por configurar un fin de año volátil.

El frente financiero concentra las mayores señales de alerta. El riesgo país superó este miércoles la barrera de los 1100 puntos básicos, un valor que es incluso más alto que el viernes previo a las elecciones legislativas del año pasado. Más llamativo aún es el recorrido que tuvo el indicador en apenas cuatro meses: en julio llegó a cerrar en 402 puntos básicos, mínimos que no se veían desde hacía ocho años, por lo que la disparada desde aquel entonces fue del 178%.

“Ese movimiento no lo explica un deterioro equivalente de los fundamentos: el superávit fiscal se sostiene y el Banco Central compró más de US$16.000 millones en el año. Lo que cambió es la percepción de riesgo. Concurren tres factores. Desde el plano internacional le ponemos una alerta amarilla al real brasileño. A eso se suman las dudas sobre cómo se van a cubrir los vencimientos de deuda de 2027, empezando por enero. Y el mercado empezó a ponerle precio, por anticipado, a la elección presidencial”, explicó Sergio González, head de la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados Financieros.

Con el riesgo país en los niveles actuales, producto también del aumento de las tasas de interés internacionales, al Gobierno le quedó prácticamente cerrada la posibilidad de acceder a los mercados internacionales para refinanciar la deuda. Aunque el Ministerio de Economía intentó llevar calma al mercado al presentar, a mediados de este año, el Programa Financiero 2027, hoy los inversores leen que los vencimientos solo se podrán cubrir con reservas, repos u organismos multilaterales.

El riesgo país se acercó a los 1100 puntos ANGELA WEISS - AFP

“Hay dudas sobre el cierre de un programa financiero que se desvía respecto del plan inicial presentado por el ministro Luis Caputo y dudas sobre la sostenibilidad del plan de estabilización que, concentrado en la baja acelerada de la inflación, pudo haber castigado en exceso la actividad. La percepción de que el programa de Gobierno podría perder su condición de perpetuidad achica las chances de un triunfo oficialista en primera vuelta y eso retroalimenta las dudas”, sumaron desde la consultora económica LCG.

Para Francisco Mattig, portfolio manager de One618, con estos niveles de tasas también se complica la colocación de deuda por parte de las compañías y las provincias. Eso podría generar una menor oferta de divisas en el mercado cambiario, así como la cancelación o desaceleración de las prefinanciaciones. “Pero hay que esperar a ver cómo se acomoda el contexto global, que, como sabemos, es muy volátil: ahora parece el fin del mundo y en un mes podemos estar hablando de otra cosa. Así es el mercado”, sumó.

El segundo frente que le pegó a la Argentina llegó desde Brasil. Luego de la sorpresiva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, el real se devaluó casi un 20% en el último mes, lo que encareció a la Argentina en términos relativos y profundizó la apreciación real del peso. Más allá de que las vacaciones se vuelven más baratas para los argentinos que viajen al país vecino, el movimiento también afecta la competitividad local frente al principal socio comercial del país.

En ese contexto, el mercado cambiario también se vio presionado al alza y este miércoles el dólar oficial mayorista cerró por primera vez a $1603,50. Sin embargo, el tipo de cambio acumuló un avance del 10% en lo que va del año (más de una tercera parte de esa suba se dio en noviembre), por lo que en términos reales sigue en uno de los valores más bajos desde 2025.

La devaluación del real le puso presión a la competitividad argentina

“El esquema de bandas le da al Gobierno flexibilidad para absorber parte del ajuste sin abandonar la estabilidad cambiaria, que es uno de los pilares del programa. Pero ese margen depende de las reservas. Las compras del Banco Central fueron importantes, aunque una parte se destinó a los pagos de deuda del Tesoro. Por eso las reservas netas todavía no muestran una mejora acorde. La estabilidad es sostenible en la medida en que se pueda seguir acumulando y se resuelva el financiamiento de 2027. La señal que puede mover las expectativas no pasa por defender un nivel de tipo de cambio, sino por mostrar que hay dólares para atravesar el año electoral”, sumó González.

El tercer factor es internacional y tiene a Wall Street como protagonista. La mayor aversión al riesgo, alimentada por las dudas sobre las valuaciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y la sostenibilidad de las inversiones en ese sector, llevó a los inversores a reducir su exposición a activos considerados más riesgosos. En ese proceso, los mercados emergentes también reciben el impacto y, por ejemplo, la Bolsa porteña perdió casi una quinta parte de su valor en dólares solo en noviembre.

“El contexto internacional empeoró y eso a la Argentina obviamente que le pega. Cuando uno ve la reacción de los activos locales, no escapa a lo que es un beta lógico para un mercado de alto riesgo como el nuestro. Es decir, no creo que el mercado esté incorporando algo idiosincrático. Afortunadamente, no estamos totalmente abiertos al flujo de capital y la inversión de offshores en el mercado local no es tan grande”, señaló Mattig.

¿Riesgo electoral en 2026?

Para Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, la Argentina entró en un mayor período de incertidumbre. “El mercado no espera a que llegue el año electoral: comienza a incorporarlo”, explicó. Para el economista, lo que se observa es un repricing anticipado del riesgo de 2027: los inversores empiezan a exigir una prima más elevada para mantener posiciones en activos argentinos que deberán atravesar el cambio de gobierno.

Una de las señales más claras aparece en la curva de bonos. El AO27 y el AO28 son prácticamente iguales, ya que ambos pagan mensualmente en dólares, pero los diferencia un detalle crucial: uno vence durante el año electoral y el otro durante la próxima gestión de gobierno. Mientras que el que vence en 2027 rinde aproximadamente 4,4%, el que lo hace en 2028 ofrece tasas cercanas al 20%. Es una distancia de más de 16 puntos porcentuales entre dos bonos que solo se diferencian en un año de vencimiento

“Esto no significa que se hayan derrumbado todas las expectativas. Lo que se deterioró es la expectativa de que la estabilidad actual pudiera prolongarse linealmente durante 2027. El mercado no está descontando necesariamente una crisis, pero ya está cobrando una prima muy elevada para atravesar el año electoral. Y si esa prima aparece en noviembre, el desafío hacia adelante será sostener reservas, tasas, liquidez y financiamiento sin que se acelere la búsqueda de cobertura. Pero ese desafío es virtualmente muy difícil”, sumó.

Para la consultora económica LCG, hoy las variables del mercado financiero anticipan que “nos tendremos que acostumbrar a meses de mucha incertidumbre y volatilidad”. En consecuencia, esto también incidirá en otras variables “reales”, como la actividad y el empleo. “No vemos que el panorama cambie de acá a las elecciones nacionales del año que viene, y los riesgos a la baja siempre resultan bastante más generosos que los riesgos al alza (que la coyuntura mejore)”, cerró.