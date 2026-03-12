Guerra en Medio Oriente: el petróleo sube 7%, las acciones argentinas caen y avanza el dólar

La guerra en Medio Oriente alimenta un clima de creciente hostilidad mundial que sacude los cimientos del mercado energético global. Tras una nueva serie de ataques militares, el petróleo vuelve a subir y reaviva los temores de que la inflación global se acelere. En ese contexto, las acciones argentinas operan en baja, el riesgo país trepa a 560 puntos y rebotan las cotizaciones del dólar.

La Bolsa porteña se tiñe de rojo en sintonía con las del exterior. El S&P Merval inicia el día con una baja del 0,9% en pesos, y se ubica en las 2.746.100 unidades (US$1878 al ajustar por el dólar contado con liquidación). Los retrocesos más importantes dentro del panel líder se concentran en el sector financiero: BBVA (-2,88%), Banco Supervielle (-2,86%) y Grupo Financiero Galicia (-2,81%).

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan mayoritariamente en negativo, en línea con los principales índices bursátiles de Estados Unidos. Los papeles de Mercado Libre lideran los retrocesos con una caída del 4,74%, seguidos por el sector bancario que registra bajas del 3,54% en Grupo Financiero Galicia, 3,45% en Banco Supervielle y 3,3% en Banco Macro.

“El Brent volvió a la zona de US$100 anoche después de que Irán intensificara los ataques contra instalaciones petroleras y de transporte, y a pesar del plan de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) de liberar alrededor de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de crudo. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaron su nivel más alto en más de un mes, y eso incorpora un horizonte más largo para los efectos inflacionarios de la guerra y para su probable impacto en el crecimiento", sumaron los analistas de Max Capital. Actualmente, el Brent cotiza a US$95,75, un 7,16% más que ayer.

El petróleo se dispara 7% este jueves 12 de marzo.

En ese escenario, los bonos soberanos en dólares también se ven impactados, en un clima de aversión global al riesgo. Las mayores caídas las registran el Global 2046 (GD46D), con un descenso del 1,32%, mientras que el Bonar 2029 retrocede 0,82%. Como correlato directo, el riesgo país sube nueve unidades y se sitúa en 561 puntos básicos (+1,6%), según las pantallas de Rava Bursátil.

Mientras la escalada de tensión continúa en Medio Oriente, el dólar estadounidense se fortalece a nivel global frente al resto de las monedas, incluido el peso argentino. Hoy, el tipo de cambio mayorista inicia la rueda en $1400,98, lo que marca un incremento de $5,48 en comparación con la jornada anterior (+0,39%).

El dólar oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1420 para la venta, lo que representa una suba de $5 frente al cierre previo (+0,4%). El precio promedio del mercado es de $1421,40, según el relevamiento que realiza diariamente el Banco Central (BCRA) sobre las principales entidades financieras.

Los tipos de cambio financieros acompañan la tendencia alcista. El dólar MEP avanza $6,61 y alcanza los $1420,41 (+0,5%). Mientras tanto, el contado con liquidación (CCL) opera en el mercado de capitales a $1.466,23, un avance de $9,97 respecto al cierre previo (+0,7%).

“El tipo de cambio A3500 opera un 14% abajo del techo de la banda ($1626,47), una distancia que prácticamente no se veía desde julio. Hasta el cierre de ayer, acumulaba una apreciación del 0,9% en lo que va de marzo, mostrando una enorme fortaleza en un contexto en el que el dólar se fortaleció a nivel global y el BCRA continuó comprando dólares en el mercado de cambios sin pausa. Desde que se desató el conflicto en Medio Oriente, el peso es la segunda moneda emergente con mejor desempeño, solamente superada por el peso colombiano que se apreció un 1,3%“, señalaron desde Facimex Valores.