Llega la low cost Plus Ultra para hacer la ruta Buenos Aires-Madrid

La aerolínea española Plus Ultra prevé iniciar sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid con niveles de ocupación superiores al 90% y no descarta sumar nuevas rutas desde otras ciudades argentinas a medida que la operación se consolide.

El primer vuelo partirá de Madrid el 23 de mayo y llegará a Buenos Aires al día siguiente. En una primera etapa, la compañía operará dos frecuencias semanales y, a partir de junio, sumará una tercera. El objetivo es seguir ampliando la oferta hasta llegar al vuelo diario en dos años.

“Estimamos que vamos a estar por encima del 90% de ocupación en ambos sentidos”, señaló Gibson Preziuso, director de Alianzas, Comunicaciones y Asuntos de la Industria de la compañía, de visita por Buenos Aires. Según explicó a LA NACION, la respuesta del mercado fue positiva tanto en la Argentina como en España.

El ejecutivo atribuyó ese interés a dos factores principales: el atractivo turístico del país para los viajeros europeos y el peso de la comunidad argentina radicada en España. “Es una comunidad muy numerosa y muy activa, que viaja con frecuencia para visitar a su familia”, explicó.

La nueva ruta se sumará a la oferta que actualmente brindan Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa en el corredor entre Buenos Aires y Madrid, uno de los más demandados entre la Argentina y Europa.

Gibson Preziuso, director de alianzas, comunicaciones y asuntos de la industria de Plus Ultra

Cuando se anunció la apertura de la ruta, la compañía lanzó pasajes promocionales desde unos US$930 ida y vuelta con equipaje incluido, por debajo del valor habitual de un ticket a Madrid, que suele ubicarse por encima de los US$1300 dependiendo de la temporada. Ahora estarían en US$1450 con mochila y carry on, mientras que la competencia no bajaría de US$1600.

Preziuso aclaró, sin embargo, que la empresa no se define estrictamente como una low cost, sino como un modelo híbrido que combina tarifas competitivas con servicios incluidos. “Ofrecemos comida y bebida a bordo y todas nuestras tarifas incluyen equipaje”, señaló. También tiene acuerdos con Renfe para conectar desde Madrid con otras ciudades de España en tren y con Ita Airways para volar a Italia.

En una primera etapa, la compañía buscará consolidar su presencia en Buenos Aires. No obstante, ya analiza la posibilidad de abrir rutas desde otras provincias. Entre los destinos potenciales, mencionó ciudades como Córdoba, Mendoza o incluso la provincia de Misiones.

“Hoy el tráfico aéreo está muy concentrado en Buenos Aires, pero estamos evaluando otros puntos del país que podrían ser interesantes”, dijo. Según relató, autoridades provinciales ya mantuvieron contactos con la aerolínea para presentar las ventajas de sus aeropuertos y su potencial turístico.

La apuesta de Plus Ultra en la Argentina forma parte de un plan más amplio de expansión en América Latina, un mercado donde las aerolíneas españolas compiten activamente por el tráfico entre ambos continentes. Actualmente, la empresa opera rutas regulares hacia Lima, Bogotá, Cartagena de Indias y Caracas.

La compañía, que tiene 10 años, cuenta con una flota de siete aviones —todos alquilados— y transporta alrededor de 400.000 pasajeros por año. En el marco de su plan de crecimiento, prevé incorporar dos aeronaves adicionales por año en los próximos ejercicios, con el objetivo de ampliar su red de rutas de largo alcance.