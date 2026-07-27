La visita del Fondo: el dólar operó en calma y las acciones argentinas subieron

El mercado financiero local arrancó la semana expectante por la llegada a la Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Con un fuerte apoyo al rumbo, la ejecutiva descartó la necesidad de que el organismo otorgue un financiamiento adicional en 2027. Con esas noticias de fondo, y ante un mejor clima internacional, el dólar operó estable y las acciones argentinas tendieron al alza en Wall Street.

A nivel internacional, los inversores siguieron de cerca las negociaciones entre Washington y Teherán, a cinco meses de iniciada la guerra entre Estados Unidos e Irán. En la Bolsa de Nueva York, la mayoría de las acciones argentinas se tiñeron de verde, sobre todo los papeles de Globant (+4,3%), Corporación América (+4,3%) e Irsa (+4%).

“Más allá de los factores locales que podrían seguir impulsando a los activos, como la mejora de la calificación crediticia soberana por parte de Moody’s la semana pasada, el contexto internacional también será determinante. En particular, habrá que seguir de cerca la evolución del precio del crudo luego de las fuertes subas recientes y de la corrección del fin de semana. Además, la temporada de balances internacionales volverá a condicionar el humor de los mercados", dijeron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Hoy, el precio del Brent cedió 6,93% y cotizó a US$85,33 el barril al cierre de esta edición. Está lejos de los picos de US$110 que llegó a tocar cuando arrancó el conflicto bélico y se cerró el estrecho de Ormuz, un paso clave y estratégico para el petróleo a nivel mundial.

En la primera rueda de la semana, la Bolsa porteña avanzó un 0,7% y cotizó en 3.305.315 unidades, equivalentes a US$2070 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,9%). En el panel principal, se destacaron las acciones de Irsa (+4,7%), Cresud (+3,8%) y Banco Macro (+3%).

La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la derecha, y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, posan para una foto a su llegada al Ministerio de Economía para una reunión en Buenos Aires, Argentina, el lunes 27 de julio de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

En cuanto a los bonos soberanos de deuda, los títulos en dólares operaron con variaciones dispares, dependiendo de la legislación y la fecha de vencimiento. Al observar los Globales, aquellos que vencen en el corto plazo subieron hasta 0,2% (GD29D), mientras que aquellos a más largo plazo retrocedieron 0,3% (GD38D). El riesgo país subió cinco unidades, hasta alcanzar los 442 puntos (+1,1%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“La titular del FMI aterrizó en el país en una clara señal de apoyo político al presidente Javier Milei. El viaje coincide con una etapa decisiva para el programa financiero acordado. Desde Washington ponderan la baja de la inflación y los primeros signos de reactivación productiva. Sin embargo, el directorio mantiene la lupa sobre la consolidación del superávit fiscal y el ritmo de acumulación de reservas. El cumplimiento del esquema de reformas acordado será clave en las conversaciones", señaló Ignacio Morales, chief investments officer de Wise Capital.

Dólar hoy

El mercado cambiario arrancó la semana en calma, luego de que el viernes todas las cotizaciones tendieran al alza. La reacción se había dado después de que el vocero presidente, Adrián Ravier, mencionara que era “posible” que el dólar toque los $1800 en los próximos meses. Sin embargo, desde la Casa Rosada tuvieron que admitir que “se equivocó”.

Este lunes, el tipo de cambio oficial mayorista cerró la jornada a $1497,10, unos $0,77 más que el cierre anterior (+0,05%). Actualmente, las bandas cambiarias prevén un piso mínimo de $756,21 y un techo de $1839,93.

El mercado cambiario arrancó la semana en calma, luego de que el viernes todas las cotizaciones tendieran al alza.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cotizó a $1520, mismo valor frente al viernes pasado. Mientras que, al analizar el precio que hubo en otros bancos, el valor promedio del mercado fue de $1520,46, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

Los tipos de cambio financieros transitaron la rueda con la misma dinámica. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1533,04, apenas $0,41 más que el viernes (+0,1%). En cambio, el contado con liquidación cedió $2 y cotizó a $1597,02 (-0,2%).