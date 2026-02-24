Mercados: el dólar rebota tras tocar mínimos en cuatro meses y el riesgo país vuelve a acercarse a los 550 puntos

El riesgo país vuelve a subir y está cada vez más cerca de los 550 puntos básicos. Aunque a finales de enero llegó a tocar mínimos que no se veían hace siete años y medio, un clima internacional más adverso impulsó al indicador al alza, incluso a pesar de que el Banco Central (BCRA) compró en lo que va del año más de US$2500 millones para sus reservas.

En la segunda rueda de la semana, el índice que elabora el JP Morgan escala cinco unidades y se sitúa en los 542 puntos básicos (+0,93%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. A días de terminar febrero, un mes marcado por una mayor volatilidad internacional, el riesgo país acumula un avance de 46 unidades (+9,3%).

Esta suba es consecuencia directa de la caída en el precio de los bonos soberanos en dólares. Este martes, los títulos vuelven a operar en terreno negativo y muestran caídas de hasta 0,87% entre los Bonares (AL29D) y del 1,28% entre los Globales (GD41D).

“El foco no cambiará sustancialmente esta semana respecto de la anterior. En la deuda en dólares, el catalizador de corto plazo seguirá en el Congreso. El Gobierno ya obtuvo dictamen para continuar el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado y buscaría llevarla al recinto el viernes, antes del inicio de las sesiones ordinarias. La dinámica legislativa no es menor para los Globales”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El BCRA compró más de US$2500 millones desde que arrancó el año [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1376,52, equivalente a una suba de $7,28 respecto al cierre anterior (+0,53%). El rebote se da luego de que ayer marcara uno de los valores nominales más bajos de los últimos cuatro meses.

El movimiento se replica en el dólar oficial minorista. Este martes, avanza $5 y aparece en las pizarras del Banco Nación a $1395 para la venta (+0,3%). En tanto, el precio promedio en el resto del mercado es de $1393,26, según el relevamiento de entidades financieras que hace el Banco Central.

En las pantallas del mercado financiero, el dólar MEP registra un incremento de $10,76 para ubicarse en los $1405,60 (+0,8%). Por su parte, el contado con liquidación (CCL) acompaña la tendencia con una suba de $6,83 y cotiza a $1447,99 (+0,4%).

“El Tesoro comunicó ayer la novedad de que, en simultáneo con licitaciones de deuda en pesos, licitará un nuevo Bonar en dólares a 2027. Creemos que con esto apunta a captar dólares de depósitos privados que vienen subiendo en los últimos meses y se ubican en máximos. A la vez, complementaría la acumulación de reservas del BCRA, que supera US$2500 millones en lo que va del año”, sumó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Las acciones argentinas rebotan, luego de un febrero marcado por el rojo Seth Wenig - AP

La Bolsa porteña avanza 1,1% y cotiza en 2.794.507 unidades (US$1933 al ajustar por el CCL), luego de que ayer atravesara otra rueda de números en rojo por los temores que hay en Wall Street alrededor de la inteligencia artificial. Este martes, el sector bancario se destaca en el panel principal, sobre todo las acciones de Banco Macro (2,8%), BBVA (+2,3%) y Grupo Supervielle (+2,2%).

Esta tendencia positiva se replica en la Bolsa de Nueva York, donde las acciones argentinas que cotizan allí (ADR) operan mayoritariamente en verde, en sintonía con los principales índices estadounidenses. Las subas son encabezadas por los papeles de Banco Macro (+2,4%), BBVA (+2,2%) y Telecom Argentina (+2,1%).