Mercados: siguen las “supertasas” en pesos y se extiende la calma en el dólar

El mercado busca acomodarse al fin de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) que tenían los bancos, y que terminó por provocar varias ruedas calientes para el dólar. En un escenario de “supertasas” de interés en pesos, hoy las cotizaciones operan relativamente estables.

Es el caso del tipo de cambio oficial minorista, que hoy aparece sin variaciones a $1275 en las pantallas del Banco Nación. En otros bancos, como el precio varía, el valor promedio se encuentra en torno a los $1281,28, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1258,60, equivalente a un avance de $3,76 (+0,3%), aunque lejos de los $1285 que llegó a tocar el viernes pasado. Este escenario de calma en el mercado cambiario se da luego de que los instrumentos en pesos operaran con tasas de interés del 70% anual.

El dólar MEP se negocia en el mercado de capitales a $1263,15, un avance de $2,44 frente al cierre anterior (+0,2%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) aparece en pantallas a $1263,09, una suba diaria de $5,19 (+0,4%).

En las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, el dólar blue se negocia a $1315, unos $5 más frente al cierre anterior (+0,4%). Actualmente, se posiciona como la cotización más alta del mercado cambiario, aunque lejos de los $1500 que llegó a tocar en julio del año pasado.

Los dólares operan ligeramente al alza Freepik

“La volatilidad en las tasas de interés en pesos sigue elevada y el martes no fue la excepción. La jornada comenzó con fuerte presión al alza tanto en cauciones como en títulos en pesos tasa fija, con la caución llegando a operar a una tasa nominal anual del 70% y la Lecap corta S31L5 en una tasa efectiva mensual en torno a 7,5%. Desde aproximadamente las 15 hs, la presión cedió y las tasas bajaron, pero la clave será no solo reducir algo más el nivel de tasas pensando en los efectos a mediano plazo sobre la actividad, sino también el reducir la volatilidad. En este contexto, el dólar mostró presión vendedora, aunque habrá que considerar que no se esperan altos flujos comerciales hasta la cosecha fina y que todo evento electoral suele traer aparejada cierta demanda por dolarización de carteras”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

“La tasa de caución, que también operó cerca del 70% TNA este martes, comenzó a mostrar ofertas de gran tamaño y terminó en 40% TNA. Si bien por el volumen se sospechaba intervención oficial, el ministro de Economía aclaró en la red social X que no intervinieron. Aunque hubo un respiro para las curvas en pesos, siguen rindiendo en sus peores niveles del año y con un tipo de cambio elevado. Por lo tanto, cualquier análisis de escenarios para el carry en dólares muestra retornos interesantes, siempre bajo la hipótesis de cumplimiento de las bandas", dijeron desde Delphos Investment.

Índice Big Mac: el cambio de julio que refleja un nuevo escenario para el dólar y el peso argentino

Bonos y acciones

La Bolsa porteña rebota 2,2% y cotiza en 2.054.722 unidades, equivalente a US$1584 al ajustar por el dólar contado con liquidación. El panel principal es liderado por las acciones de YPF (+3,9%), Edenor (+3,6%), BBVA (+3,4%) y Banco Supervielle (+3,3%).

Los números en verde también pueden verse entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), en una rueda marcada por el acuerdo comercial que alcanzó Estados Unidos y Japón. Los papeles de Edenor trepan 3,7%, seguidos por Transportadora de Gas del Sur (+3,5%) y Banco Supervielle (+3,3%).

En cambio, los bonos soberanos de deuda operan en terreno negativo, sobre todo los títulos que tienen el tramo más largo de la curva de vencimientos. Los Bonares caen 0,84% (AL41D) y los Globales hasta 1,32% (GD46D). El riesgo país cerró en 775 puntos básicos este martes 22 de julio, último dato disponible, a pesar de que trascendió que el Tesoro habría comprado más de US$300 millones para engrosar las reservas.