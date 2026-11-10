“No es habitual”: por qué el riesgo país se duplicó en cuatro meses, pero el dólar sigue sin reaccionar

El riesgo país y el dólar suelen moverse al compás. Cuando aumenta la desconfianza de los inversores sobre la deuda argentina, la tensión cambiaria no tarda en aparecer. Sin embargo, el escenario actual rompió con ese patrón que se mantuvo inalterado durante la última década: mientras que el riesgo argentino se duplicó en poco menos de cuatro meses, el tipo de cambio real se mantuvo estable y tocó mínimos desde 2025.

La diferencia entre ambos movimientos sorprendió a los analistas financieros, quienes trataron de explicar este fenómeno con una combinación de factores. Por un lado, las ventas de los bonos argentinos estuvieron impulsadas principalmente por inversores del exterior, que no necesariamente trasladaron esos dólares al mercado cambiario local. Así, el riesgo país pasó de los 402 puntos en julio a los actuales 857 puntos básicos, un alza del 112%.

En cambio, las condiciones monetarias restrictivas y la estrategia del Banco Central (BCRA) para acumular reservas contribuyeron a contener la demanda de divisas, incluso en un contexto de creciente desconfianza financiera. De esta manera, el dólar oficial minorista se mantuvo relativamente estable y cerró el jueves pasado a $1570 en el Banco Nación, unos $75 más caro que a mediados de julio (+5%).

“Que bonos y CCL (en términos reales) operen tan distinto en la Argentina no es habitual, ni en la era Milei, ni en general en los últimos 10 años”, señalaron desde la consultora económica 1816. En el caso del contado con liqui, este martes cotiza a $1637, un 5,2% más arriba que cuatro meses atrás. Para la consultora económica, esto se debe a un tema de flujos. Es decir, hay más vendedores de bonos y acciones que vendedores de pesos.

Divergencia entre el riesgo país y el tipo de cambio CCL. Fuente: 1816

“Claramente hay una divergencia. Lo cierto es que cuando hay un salto abrupto del riesgo país, como vimos la semana pasada, el dólar generalmente también sube. Como hay cepo para las empresas, tendríamos que haberlo notado en un crecimiento de las brechas, con el contado con liqui. Hubo algo de eso, pero muy lejos de la magnitud que hubo en el riesgo país. Probablemente, este movimiento vino más de la mano de inversores de afuera. Son personas que venden sus bonos de la Argentina en Wall Street y, por lo tanto, no es que salen esos dólares y se genera una mayor demanda sobre el tipo de cambio”, coincidió el analista financiero Christian Buteler.

La suba del riesgo país también contrasta con los fundamentos que tiene la economía. Aunque el Gobierno mantiene hace tres años el superávit fiscal, este año el BCRA acumuló una compra de reservas por más de US$16.000 millones y las exportaciones marcaron récords, para Maximiliano Gutiérrez, responsable de la sección monetaria-cambiaria del Ieral, esto solo no alcanza para despejar las dudas del mercado.

“Persisten aspectos coyunturales que generan interrogantes y, además, ‘nuestra historia nos condena’: los numerosos defaults y reestructuraciones pesan en la memoria de los inversores. Por eso, recuperar la credibilidad lleva tiempo y exige demostrar que los avances serán duraderos”, explicó.

Al buscar explicaciones de la reciente suba del riesgo país, Gutiérrez mencionó la incertidumbre electoral del próximo año, la confirmación de una economía que está estancada, la suspensión de la emisión de bonos en dólares en las licitaciones (que obligaría al Tesoro a recurrir a las reservas del Central) y las dudas sobre las fuentes de financiamiento del programa financiero 2027. Aunque el Gobierno presentó este año la hoja de ruta para el 2027, y señaló la opción de acceder a los mercados internacionales en caso de necesidad, con el riesgo país en 800 puntos esa alternativa se cerró.

Para los economistas, la estabilidad cambiaria se debe el mecanismo que eligió el BCRA para acumular reservas. [e]MARTIN ZABALA - XinHua

“Si la expectativa es que de largo plazo Vaca Muerta alcance para tener una moneda fuerte, entonces también debería alcanzar para pagar la deuda (y, de manera inversa, si Vaca Muerta no alcanza para pagar los bonos, será difícil que alcance para sostener al peso). El Gobierno también cumple un rol en esta estabilidad cambiaria, mostrándose siempre interesado en que haya poca volatilidad: el BCRA estuvo ausente del mercado de cambio en cinco de las últimas ocho ruedas, algo inédito para 2026, y en las últimas ruedas vimos un incremento relevante tanto en la operatoria de títulos dollar-linked como en el interés abierto de futuros de dólar”, sumó la consultora económica 1816.

Gutiérrez coincide con esta explicación a la hora de entender por qué a pesar de que varios determinantes jugaron en contra del tipo de cambio, las cotizaciones no tuvieron una trayectoria decididamente alcista, como era habitual en el pasado cuando un “shock externo nos ‘pegaba’”. Según su análisis, aunque las estadísticas del Central confirman intervenciones del Tesoro el 26 y 27 de octubre (con ventas de US$95 millones y compras por US$44 millones, respectivamente), la estabilidad cambiaria se debe al mecanismo que eligió el BCRA para acumular reservas.

“El exceso de demanda de dinero para poder acumular reservas surgió de una contracción del crédito interno: los canales distintos de la compra de divisas fueron quitando pesos de la economía. A esto se suma que los niveles de encajes y la integración diaria limitan el funcionamiento del canal de crédito, que además se ve limitado por el aumento de la mora. El resultado fueron condiciones monetarias particularmente rígidas. Con menos pesos en circulación, se redujo el excedente potencial que los agentes podrían destinar a dólares o a transacciones vinculadas con la absorción de transables. Así, la presión sobre el mercado cambiario se atenúa y la depreciación resultante es menor. No obstante, la presión no desaparece y en su lugar se acrecientan las expectativas de depreciación y se amplía la brecha cambiaria”, completó.

Para Buteler, la divergencia que hay hoy entre el riesgo país y el dólar no implica que, eventualmente, no pueda trasladarse. De hecho, hoy la venta de activos se ve tanto en bonos como en acciones, mientras que la deuda en pesos se mantiene “sostenida por el Gobierno”. “Si el riesgo país vuelve al rango de entre 700 y 800 puntos, capaz es posible que el contagio disminuya. Pero si sigue en esta carrera que vimos la semana pasada, arriba de los 900 y amenazando con llegar a los 1000, creo que algún coletazo sobre el tipo de cambio vamos a tener”, cerró.