23 de mayo de 2019

Después de que el sábado se conociera la candidatura presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner , economistas y analistas no se ponían de acuerdo sobre cómo iban a reaccionar los mercados. La posición más extendida, sin embargo, sospechaba que la noticia sumaría incertidumbre.

Sin embargo, el dólar sólo saltó 22 centavos el lunes, mientras que el martes bajó 38 centavos y ayer mantuvo su cotización. En cuanto al Merval acumula una mejora del 3,43% desde el viernes al cierre de ayer. Aunque es prematuro para vaticinar una tendencia, hasta ahora el mercado no reaccionó más a las noticias que vienen de la política.

De acuerdo con Diego Falcone, head portfolio manager de fondos de Cohen, lo que pasó es que "el mercado lee una menor probabilidad de default" y no porque las condiciones macroeconómicas hayan cambiado. "La Argentina está en condiciones de pagar sus cuentas. La cuestión era la voluntad de pago. La discusión no pasa por no poder, tiene que ver con la voluntad y eso es lo que mejoró", explicó.

Y agregó que esto pudo haber obedecido a una de dos razones, que nadie puede dilucidar. "O ven a Alberto Fernández como una figura más moderada que va a negociar el pago, o creen que Cristina Fernández no tiene la fortaleza para ganarle a Macri", analizó.

Para el economista y director de MB inversiones, Diego Martínez Burzaco, inciden en la calma también dos factores: uno de carácter interno que es que "se profundizó el ingreso de capitales para inversiones financieras de oportunidad tras la confirmación de que Cristina Fernández y su fórmula irá en forma aislada, sin un peronismo unido". Y, por otro lado, habría "una mejor predisposición de los inversores con los países emergentes a nivel general".

"El real brasileño, después de tocar 4,11 por dólar ahora está en 4,01 y eso implica más ingreso de capitales en emergentes, menos presión en las monedas y revaluación de activos. Básicamente compras de oportunidad hasta tanto haya señales de que se encarrilan las negociaciones entre los Estados Unidos y China por la guerra comercial", sumó.

Sin embargo, dijo que hay que ser cautos con un mundo bastante revuelto en términos geopolíticos, en especial por la disputa comercial entre los Estados Unidos y China, y con el escenario interno a nivel político que puede cambiar en forma permanente.

Por último, Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, consideró que el mercado se tranquilizó y los precios se acomodan a la situación de menor tensión, mientras que en el exterior también está todo más tranquilo en cuestión de monedas regionales y eso contribuye a moderar los movimientos del tipo de cambio.

"[La candidatura] es algo que me parece el mercado ha tomado con cierto alivio, por lo menos en un primer momento; veremos qué pasa más adelante. No hay que olvidar que estamos en un proceso electoral que recién comienza a definir candidatos y tendencias y puede haber algunos cambios", concluyó.