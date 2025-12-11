Dólar y mercados: tras la emisión de la nueva deuda a 2029, las acciones y los bonos operan en baja

Después de ocho años, la Argentina volvió a emitir un bono en dólares por US$1000 millones. Aunque la tasa del 9,26% anual estuvo por encima de las estimaciones oficialistas, la misma logró colocarse en niveles de un dígito y le permitió al Gobierno sumar divisas para cubrir parte de los vencimientos de deuda que enfrentará en enero. Sin embargo, este jueves las acciones y los bonos soberanos abren la rueda en terreno negativo.

Los títulos soberanos de deuda ponen fin a la racha alcista de los últimos días: los Bonares retroceden 0,93% (AL35D) y los Globales caen 0,68% (GD46D). El riesgo país avanza dos unidades y opera en los 630 puntos básicos (+0,3%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

La bolsa porteña también abre el jueves con números en rojo, como una primera reacción de la licitación, ya que ayer el resultado se conoció tras el cierre del mercado. El índice accionario S&P Merval cede 0,3% y cotiza en 3.004.579 unidades, equivalentes a US$1998 al ajustar por el dólar contado con liqui (-0,7%).

En el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, las caídas más marcadas del día son para Aluar (-2%), Sociedad Comercial del Plata (-1,5%), Central Puerto (-1,5%) e YPF (-1,4%).

El Gobierno logró financiamiento para enfrentar parte de los pagos de deuda de enero Rodrigo Néspolo

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) muestran variaciones dispares, en una rueda marcada por los números en negativo también en los principales índices accionarios de Wall Street. Los papeles de Transportadora de Gas del Sur se destacan con una suba del 4%, seguidos por Mercado Libre (+1,5%) y Banco Supervielle (+1,1%). Por otro lado, retroceden Cresud (-1,9%), Central Puerto (-1,3%) y Globant (-1%).

El dólar se mantiene estable a $1460 en el Banco Nación

Con foco en el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1460 en el homebanking del Banco Nación, mismo valor frente al cierre anterior. En cambio, el precio promedio del mercado es de $1460,45, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1438,17, con un avance diario de apenas $0,45. El Tesoro habría adquirido ayer unos US$46 millones en el mercado de cambios, después de haber vendido US$31 millones el lunes y miércoles de la semana pasada, y otros US$2 millones el martes, de acuerdo con PPI. Con estos valores, luce lejana la meta de acumulación de reservas prevista en el acuerdo con el FMI, que se revisará en enero.

Los tipos de cambio financieros operan ligeramente al alza. El dólar MEP aparece en las pantallas a $1474,76, una suba de $3,41 frente al cierre anterior (+0,2%). El contado con liquidación (CCL) avanza $5,19 y se negocia a $1502,13 (+0,3%).

Entre las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1450, mismo valor que el miércoles. Actualmente, se trata del valor minorista más barato del mercado de cambios.

“Como un primer acercamiento a los mercados, estuvo muy bien la licitación. Sobre todo por la tasa, porque implica un riesgo país de aproximadamente 550 puntos básicos, que es el objetivo que se había puesto el Gobierno en un principio para retornar a los mercados. Ahora hay que ver cómo pueden solventar los dólares que faltan para pagar los cupones y amortizaciones de enero, que serían aproximadamente US$3200 millones. Seguramente se van a cubrir con repo o algún otro tipo de operación”, dijo Alan Versalli, analista de research de Cocos.

Sin embargo, para los analistas de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el resultado dejó un “gusto semiamargo”. Según explicaron, en las últimas jornadas, por distintos indicios y la batería de normativas orientadas a potenciar la demanda de jugadores locales, se elevó la “vara de expectativa” en torno a la licitación. “Justamente por eso, y más allá de la baja liquidez que tendrá el instrumento, no vemos que la tasa del nuevo bono, que quedó por debajo de la curva de Bonares, habilite una compresión significativa en este segmento", completaron.

“Si bien el mercado valuaba este bono arriba del 10%, según dónde se ubica la curva local de Bonares, lo cierto es que el menor rendimiento logrado no sorprende. Esto se explica por la valoración de la estructura del bono y el efecto de los incentivos regulatorios recientes que impulsaron la participación de bancos y compañías de seguro”, sumó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.