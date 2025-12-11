LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 11 de diciembre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1450 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1458,59 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 11 de diciembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 11 de diciembre?wedmoments.stock - Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, miércoles 10 de diciembre, a $1408,29 para la compra y a $1458,59 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1460 para la venta.

Más leídas
  1. Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa
    1

    Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa: “¿Van a los premios Oscar?"

  2. El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
    2

    El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia

  3. El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
    3

    El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”

  4. Guerra interna y acusaciones: apartaron a Leila Gianni del partido de Milei
    4

    Guerra interna y acusaciones cruzadas: apartaron a Leila Gianni del partido de Milei en La Matanza

Cargando banners ...