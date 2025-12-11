Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 11 de diciembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1450 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1458,59 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1408,29Venta$1458,59
Dólar blue
Compra$1430,00Venta$1450,00
Dólar tarjeta
Venta$1896,17
Dólar CCL
Venta$1507,57
Dólar MEP
Venta$1459,31
Dólar mayorista
Venta$1438,00
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 10 de diciembre, a $1408,29 para la compra y a $1458,59 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1460 para la venta.
