Sociedades de bolsa: suspenden la venta de dólares financieros debido al desconcierto por las últimas medidas

Esta mañana el mercado arrancó la jornada financiera con desconcierto. Anoche el Banco Central anunció nuevas restricciones para la operatoria de dólar MEP y contado con liquidación (CCL), aunque todavía la Comisión Nacional de Valores (CNV) no se pronunció al respecto. Ante la falta de información y a la espera de novedades, los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) decidieron suspender la compra de dólares financieros.

“¡Vaya sorpresa! Con el objetivo de controlar el mercado del CCL, el BCRA anunció nuevas medidas que limitan la operatoria de los dólares financieros. A partir de ahora, todo inversor que no tiene a su nombre una cuenta en el exterior no podrá operar cable, ya que las ALYC no podrán funcionar como cuenta custodia. En tanto, todo inversor que quiera hacerse de dólar MEP deberá acreditar los dólares resultantes de la operación en una cuenta bancaria propia (local o extranjera)”, explicó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Como consecuencia, PPI decidió “momentáneamente” limitar la compra de activos con dólar Cable y MEP. “Estaremos en las próximas horas analizando la nueva regulación, y comunicándote los detalles de su implementación a través de nuestra plataforma”, aseguraron.

Todavía sin RG de CNV, confirmamos esta metodología ya implementada en nuestras plataformas.



Durante el día de hoy, la venta de activos contra USD MEP (cumpliendo parking), está totalmente permitida en la web de Cocos.



La compra de activos contra USD MEP, queda cerrada. https://t.co/kAMDBoiGca — Cocos Capital (@cocoscap) August 13, 2021

Anoche, Cocos Capital también dio aviso que durante el viernes algunas de sus operaciones se verían interrumpidas. Esta mañana, lo reconfirmó. “Todavía sin RG de CNV, confirmamos esta metodología ya implementada en nuestras plataformas. Durante el día de hoy, la venta de activos contra USD MEP (cumpliendo parking), está totalmente permitida en la web de Cocos. La compra de activos contra USD MEP, queda cerrada”, informó.

Pasadas las 11.30 de la mañana, el mercado todavía no había arrancado. “La mayoría todavía estamos inmovilizados. Nosotros tomamos esa decisión de restringir la compra de activos contra MEP”, explicaron a LA NACION desde las ALyC.