Termina un mes financiero ideal: bajó el riesgo país, subieron las acciones, retrocedió el dólar y subieron las reservas

El riesgo país cierra enero por debajo de los 500 puntos básicos. Luego de que el Banco Central (BCRA) pusiera en marcha su plan de recompra de reservas, con una acumulación que ya supera los US$1100 millones, el humor del mercado financiero argentino cambió: las acciones treparon hasta 17%, los bonos tendieron al alza y el dólar retrocedió.

En la última rueda de la semana, el riesgo argentino se ubica en 496 puntos básicos, equivalente a una suba de cuatro unidades frente al cierre anterior (+0,81%). A pesar de este rebote, cuando se ve el recorrido que tuvo el índice a lo largo del mes, acumuló una baja de 79 unidades (-13,1%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

Esta tendencia bajista le permitió al indicador elaborado por el JP Morgan tocar valores que no se veían desde junio de 2018. De esta manera, el riesgo argentino empieza a normalizarse, luego de haber tenido picos de hasta 2900 puntos básicos en julio de 2022, tras la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. A modo de comparación, el riesgo latinoamericano es de 287 puntos básicos, la mitad que la Argentina.

“Luego de Ecuador, el candidato natural para recuperar el acceso al mercado es la Argentina. Y, como esperábamos hace tiempo, esta semana los Globales argentinos reflejaron de forma contundente que ya hay virtual acceso al mercado. Las cotizaciones offshore al cierre de ayer mostraban que el tramo corto de la curva ya rinde en torno al 7,75% y el tramo largo opera por debajo del 9,10%“, señalaron desde Facimex Valores.

Ranking riesgo país regional. Fuente: Banco Central de República Dominicana

Los bonos soberanos operan en negativo este jueves, con caídas del 0,24% entre los Bonares (AL29D) y del 0,53% entre los Globales (GD38D). Sin embargo, en un mes marcado por el pago de cupón e intereses de los títulos, los bonos acumularon una suba de 3,8% promedio.

“Cierra un enero memorable para los activos argentinos. El apoyo brindado por la sociedad a la actual gestión en las elecciones de medio término fue el fondo de escena. Un contexto internacional que viene siendo muy beneficioso para países emergentes y commodities agregó color al cuadro. El dólar se mantuvo estable, instrumentos de renta fija en pesos y dólares tuvieron buenos rendimientos y el equity argentino casi volvió a niveles máximos. Un enero que fue un cuadro para enmarcar", consideraron desde Invertir en Bolsa (IEB).

Luego de la pausa que vivió ayer el mercado accionario, hoy la Bolsa porteña rebota 0,5% y cotiza en 3.227.929 unidades, equivalentes a US$2143 (+1,1%). En el recorrido punta a punta de enero, el S&P Merval trepó 7,1% en dólares.

Salvo algunas excepciones, el panel principal se pintó prácticamente todo de verde en el mes. Las mayores subas se vieron en las acciones de BYMA (+17,9%), Telecom Argentina (+16%), Banco Macro (+14,4%), Banco de Valores (+12,4%) y BBVA (+11,8%). En cambio, cayeron Loma Negra (-11%), Transportadora de Gas del Norte (-5,7%) y Metrogas (-5,5%).

“El Merval cierra el mes con una performance razonable, pero claramente inferior a la de las bolsas regionales, que en todos los casos superan el 10% y en algunos incluso el 20%. Parte de esta diferencia se explica por la composición sectorial: en los países vecinos la minería —gran ganadora del rally de los metales— tiene un peso relevante, mientras que en el Merval es inexistente. Sin embargo, el rezago no se limita a ese sector, ya que en la región también se destacaron bancos, petroleras, utilities y algunas compañías de consumo, con retornos ampliamente superiores a los de sus pares locales", compararon desde Delphos Investment.

El mercado de cambios atravesó un enero sin sobresaltos, algo que suele ocurrir históricamente en enero. Entre el boom de obligaciones negociables en el exterior, un aumento en las liquidaciones del agro y las altas tasas de interés, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1447,67, a 8% de distancia del techo de la banda de flotación ($1563,51). En el día, sube $3,7 (+0,26%), pero cae $10 en el mes (-0,8%).

La tendencia se repitió en el dólar oficial minorista, que este viernes aparece en las pizarras del Banco Nación estable a $1465. En enero cedió un total de $15 (-1%). Al tener en cuenta la cotización de los distintos bancos del país, hoy el precio promedio del mercado es de $1463,35, según el relevamiento de entidades financieras del BCRA.

“Dada la caída en la demanda estacional de pesos, el BCRA irá calibrando las compras con las condiciones de liquidez para evitar que la acumulación tenga como consecuencia implicancias nominales. Un punto a seguir será la dinámica del dólar a nivel mundial, con una fuerte suba en el valor en las monedas regionales que viene ayudando al BCRA”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. El Central acumuló en el mes un saldo positivo de US$1134 millones, el 10% de la meta de compra de reservas para 2026.

El BCRA sumó más de US$1100 millones en enero Pixabay

El dólar MEP cotiza en el mercado de capitales a $1459,99, apenas $1,11 más que el cierre anterior (+0,1%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) retrocede $12,60 y aparece en pantallas a $1502,65 (-0,8%). En el mes, acumularon una baja de $20,75 (-1,4%) y $22,17 (-1,5%), respectivamente.