Dólares: el Gobierno cambiará cómo se publican los gastos por turismo en el exterior

Después de que, la semana pasada, se conocieran dos datos que dan cuenta del boom del turismo de argentinos en el exterior, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, anunció ayer que el Gobierno modificará cómo se presenta la información en el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) y cómo se toman los datos en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que elabora el Indec.

El objetivo, dicen, es que no se distorsione la información del impacto económico del sector, especialmente en materia de ingreso y salida de divisas.

Según adelantó en su cuenta de X Scioli, desde el próximo mes el Banco Central desglosará los gastos por “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, que figuran en la cuenta de servicios para diferenciar los números del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sobre lo que son realmente los gastos en turismo.

“La inclusión de otros conceptos, como el e-commerce o suscripciones a plataformas digitales (como Amazon, Netflix, Spotify, etc.) en el cómputo, distorsiona la información real del impacto económico del sector”, agregó el funcionario.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la secretaría dijeron que “la distorsión en los números que publica el BCRA viene desde hace 10 años” y que Scioli se propuso resolver este tema y consiguió los apoyos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“Lo que la gente compra por e-commerce desde acá o las suscripciones de Netflix u otras plataformas se ponen como gastos en dólares en el exterior y no es gasto turístico. Por otra parte, la encuesta del Indec en turismo receptivo pone un promedio de gasto diario de 54 dólares por viajero, cifra que no alcanza ni para el hotel, y no se pone nada del consumo en gastronomía, indumentaria, etc.”, apuntaron.

Este dato de los US$54 proviene de la encuesta que elabora el Indec, que también sería reformulada, según contó Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). “Desde la cámara venimos trabajando con Scioli, el BCRA y también con el Indec para que esos números reflejen lo que tiene que ser”, completó el ejecutivo.

Abril, mes crítico

El lunes pasado el Indec publicó los datos de abril de la ETI, según los cuales ese mes viajaron al exterior 1.425.600 argentinos entre turistas y excursionistas, mientras que los extranjeros que visitaron el país fueron menos de la mitad: 699.300. Según destacó el sociólogo y exfuncionario Daniel Schteingart, si se toman los datos del primer cuatrimestre del año, casi seis millones de personas viajaron desde la Argentina al extranjero contra dos millones de turistas que ingresaron al país.

Según posteó Schteingart en su cuenta de la red social X, el déficit se explica porque la Argentina “está muy cara en dólares”, lo que es “preocupante porque en otros momentos de la historia cuando hubo grandes déficits turísticos (1980-81, los 90, 2011-2015, 2017-2018), la alta demanda de dólares no fue sostenible”. En este sentido, el viernes se conoció el balance cambiario de abril del Banco Central, según el cual se fueron del país US$863 millones en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”. De acuerdo con el analista Christian Buteler, es el mayor déficit desde 2018.

En igual sentido, la consultora Equilibra calculó que el déficit de servicios se profundizó y llegó a los US$1161 millones, principalmente motorizado por un saldo negativo de turismo –viajes, transporte y otras compras con tarjeta– de US$863 millones (similar al rojo de abril de 2018 US$865 millones). Los egresos por turismo fueron US$1125 millones, acercándose al récord de abril de 2018 (US$1299 millones a valor actual).

Consultado por el desglose que, de avanzar las modificaciones en estudio, tendría la información del Banco Central, Buteler dijo que cuanto más se desagregan las estadísticas es mejor, es decir que ve bien tener el dato más preciso.

Sin embargo, juzgó que si bien el consumo en e-commerce puede ser más relevante, las plataformas digitales no tendrían un peso importante en el balance de divisas del país. En este caso, no cree que la separación de los datos modifique significativamente el dato final, donde el resultado del sector turístico tiene un peso fundamental.

Por su parte, Fernando Marull, socio de la consultora FMyA, coincidió en que el desglose no cambiaría demasiado la ecuación. Según sus cálculos, en el último mes se fueron por turismo US$1125 millones, mientras que solo ingresaron US$263 millones.