En un artículo titulado “Cómo Donald Trump puede ayudar a Javier Milei en la Argentina” y firmado por el board editorial del diario The Wall Street Journal, el medio estadounidense aseguró que el país “necesita una moneda estable, lo que probablemente requiera la dolarización”.

La nota comienza con el anuncio de la reunión de este martes que sostendrán ambos presidentes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés).

¿Dolarización en la Argentina? Esto es lo que dice el Wall Street Journal sobre el acuerdo de Milei con Trump AFP

“El momento es propicio para el [presidente] sudamericano, que se presentó a las elecciones hace dos años con la promesa de cerrar el banco central de su país y adoptar el dólar. Trump dijo que está a favor del gobierno de libre mercado de Milei. Ahora, puede demostrarlo respaldando la dolarización de un importante aliado de Estados Unidos“, indicó el diario.

El Gobierno, apuntó The Wall Street Journal, “sabía que tenía que dejar que el mercado encontrara el precio adecuado del peso”.

En abril pasado, el Banco Central anunció que dejaría “flotar” la moneda dentro de un rango determinado, recuerda el artículo respecto al esquema de bandas. “Eso funcionó durante un tiempo. Pero cuando el Tesoro argentino dejó de emitir bonos a corto plazo con altos cupones a los bancos, los depositantes comenzaron a sustituir sus pesos por dólares”, señaló.

“Al principio fue un goteo. Pero cuando el partido La Libertad Avanza de Milei y sus aliados obtuvieron malos resultados en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el temor al regreso de los peronistas se disparó. Los inversionistas y los ahorristas iniciaron otra ronda de venta de pesos“, describió la nota.

La semana pasada, el peso superó la banda superior de 1500 por dólar, y “las promesas del Banco Central de defenderlo con reservas no fueron efectivas”, continuó el artículo. “La hemorragia solo se detuvo después de que el Tesoro de Estados Unidos tuiteó el lunes la promesa de ampliar la ayuda financiera y el Gobierno de Milei anunciara una suspensión temporal de los impuestos a la exportación”, amplió el editorial, en referencia al hilo en X del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien le dio un fuerte respaldo a la Argentina, y las medidas del Ejecutivo para el sector agropecuario.

“¿Cuánto tiempo puede durar esto? Pregúntele al Fondo Monetario Internacional, que en abril comprometió US$20.000 millones de capital fresco para la Argentina, pero no resolvió el problema de la confianza monetaria. Los mercados se han calmado mientras escribimos esto el lunes, pero los inversionistas ya han señalado que la intervención prometida por Estados Unidos también podría no ser suficiente. Dudamos que Trump quiera utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar la salida de los inversionistas del peso durante un ataque especulativo“, advirtió The Wall Street Journal, que cerró el artículo con la idea de la dolarización.

“Los argentinos tienen miles de millones de dólares guardados en colchones y latas de café, y un plan creíble de Milei para convertir el dólar en moneda de curso legal les permitiría poner esos billetes verdes a trabajar en la economía argentina. Si Milei quiere la ayuda de Estados Unidos para minimizar el riesgo de impago y mantener el acceso a los mercados de capitales, podría empezar por poner sobre la mesa la dolarización“, culminó.

Qué se destacó de la gestión de Milei

Milei “logró relevantes avances fiscales y normativos” desde que heredó el “desastre económico de los peronistas en diciembre de 2023″. Además, se resaltó que el mandatario argentino “equilibró el presupuesto y liberó a miles de empresarios de una maraña de trámites burocráticos”.

En la editorial del medio estadounidense también se remarcó que en los 12 meses que terminaron en junio la economía argentina creció más del 6%. “Sin embargo, las inversiones no llegaron al país como esperaban los responsables políticos, y el crecimiento económico se ralentizó. El culpable, como de costumbre, es la incertidumbre sobre el Banco Central y la estabilidad del peso que controla”, añadió el texto.

“Los errores monetarios de Milei le están pasando factura. Durante más de un año mantuvo los controles de capital del gobierno anterior, y el Banco Central utilizó un tipo de cambio rígido por debajo de la tasa de inflación para sostener el peso. Demasiados pesos persiguiendo muy pocos bienes a un tipo de cambio sobrevalorado hicieron que los argentinos se sintieran más ricos de lo que realmente son“, prosiguió la nota.