Duchas en el avión: los planes para la Argentina de la línea aérea más lujosa del mundo

Thierry Aucoc es un conocedor del país. Si bien es francés, vivió en la Argentina entre 2002 y 2004, cuando era VP -vicepresidente- para América Latina de Alitalia, y ahora volvió a Buenos Aires en el marco de la expansión de Emirates en el mercado local. La aerolínea sumó dos frecuencias y pasó de cinco a siete vuelos semanales a Dubai.

“Es una linda oportunidad para reforzar nuestra presencia aquí. La Argentina es un país al que deberíamos volar todos los días. En octubre agregamos dos frecuencias y las reservas subieron. La demanda está creciendo”, contó Aucoc durante un desayuno con la prensa en el hotel Four Seasons.

Por ahora, sin embargo, no está en los planes inmediatos volar directo a Dubai. El ejecutivo explicó que seguirán con la escala en Río de Janeiro, que funciona bien. “El vuelo non stop fue una discusión que tuvimos con Daniel Scioli y, por supuesto, es una posibilidad, pero todavía no tenemos fecha. Además, sería un viaje muy largo, de 18 horas. Quizás necesitemos otro avión”, dijo. Según él, las chances del vuelo directo hoy rondan el 50%, y dependen también de la entrega de los nuevos A350 y B777.

Thierry Aucoc, vicepresidente senior de operaciones comerciales para las Américas de Emirates, y Stephane Perard, director general regional para América Latina

Entre los pasajeros argentinos, el reparto es parejo: un tercio viaja solo a Río, otro a Dubai y otro continúa hacia destinos de Asia y Medio Oriente. El turismo sigue siendo el principal motivo. Las tarifas a Río parten desde US$370 en económica, US$1350 en business y US$4100 en primera clase. A Dubai, los valores empiezan en US$1200, US$3900 y US$9500 para economy, business y first, respectivamente. Y, según Aucoc, no es esperable que bajen. “No podemos ofrecer estos servicios, tener ducha a bordo, invertir millones en refurbishing y ser más baratos. Es imposible”, aseguró.

En los Boeing 777-300ER que llegan a Buenos Aires, la configuración incluye ocho asientos en primera, 42 en business y 315 en económica. “Primera y business generan ganancias, pero no pueden compensar pérdidas. Tenemos que tener ocupación en todas las clases”, explicó. También adelantó que están lanzando una premium economy en todas las rutas, que ya opera con un 80% de ocupación.

Aucoc insiste en que Emirates es una compañía pública que opera como privada. “No recibimos ayuda del Estado; al contrario, la compañía subsidia a Dubai. No queremos depender de fondos. Nuestro modelo es eficiente. Solo necesitamos asistencia durante el Covid y paramos apenas un mes, porque Dubai fue de los primeros en reabrir en 2020. El crecimiento del emirato atrae más vuelos. Es un balance perfecto”, afirmó.

Los A380 de la flota de Emirates son los que tienen ducha; son dos que están disponibles para los pasajeros en primera

La aerolínea sigue entre las más rentables del mundo. En el primer semestre, reportó un EBITDA de AED 21.100 millones (US$5700 millones), un 3% más que el año anterior.

Para Aucoc, no hay secretos: “Dubai tiene una posición geográfica perfecta y para nosotros viajar no es una commodity. Habrá quienes opten por low cost, pero para nosotros y algunas legacy nunca fue así. Queremos dar este tipo de servicio, estar cerca del cliente, ofrecer más. Vimos que funciona. La marca también es clave, por eso invertimos en sponsorear fútbol, golf y la NBA”.

Sobre la posibilidad de apoyar al piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, dijo que hoy ve un 40% de chances. También confirmó que designarán un country manager local. “Es importante tener un input del país”, destacó.

Tampoco descartó abrir un local físico en Buenos Aires. “Vamos paso a paso. Hay que encontrar el lugar adecuado y tener los sistemas. Vi que Iberia tiene uno. Cuando yo trabajaba en Alitalia teníamos uno en Suipacha 1111 que estaba siempre lleno. Lo importante es que haya gente, movimiento. American Airlines también tuvo uno. No son anticuados: son posmodernos. El contacto físico es importante. Damos un servicio”, cerró.